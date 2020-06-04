Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСтавки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. Во второй декаде мая она была на уровне 5,399%. До исторического минимума ставка снизилась в марте — тогда она составляла 5,15%.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Средняя максимальная ставка по вкладам Топ-10 банков снизилась до 5,039%

ИА БанкИнформСервис00:39

Ставки по депозитам опустились до исторического минимума

Коммерсантъвчера в 17:58

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекордно низкого уровня в 5,04%

ПРАЙМвчера в 09:04

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 5,04%

Rambler News Serviceвчера в 09:34

Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума

Ведомостивчера в 09:22

Средняя ставка по рублевым вкладам обновила абсолютный минимум

НТВвчера в 10:06

Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде мая снизилась до 5,04%

ТАССвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество

Минкомсвязь России обновила график вывозных рейсов до 17 июня

Вечерняя Москва 01:48
Наука

Системы автопилота не могут предотвратить большинство аварий на дороге

Эксперты по дорожному движению говорят, что примерно девять из десяти аварий происходят в результате человеческих ошибок и, по оценкам, более 36 000 человек погибли в результате автомобильных аварий в США в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:29
1
Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
86
Происшествия

Число случаев СОVID-19 в Челябинской области достигло 3600

Общее число выявленных с начала пандемии случаев заболевания достигло 3600, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
Российская газета 02:33
5
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,3K
Политика

Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России

Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru вчера в 13:14
263
Происшествия

В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб

Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
8
Экономика

Оборот малого бизнеса в мае восстановился на треть

По итогам мая выручка малых и средних предприятий выросла на 27% по сравнению с апрелем 2020 года.
Известия вчера в 18:45
6
Общество

Мосгордума проверит декларацию о доходах своего спикера Шапошникова

Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций проверит документы спикера столичного парламента Алексея Шапошникова.
Международный антикоррупционный портал вчера в 10:02
591
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,8K
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
172
Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
2
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала подарки в честь рождения сына

Жена Александра Овечкина продемонстрировала подарки в честь рождения сына. Российский хоккеист в конце мая стал отцом второй раз.
Дни24 вчера в 12:34
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,4K
Общество

Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

Дни24 03 июня в 11:24
550
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,1K
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
1,8K
Общество

Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
2
Гаджеты

Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
14
Армия и оружие

Россия укрепила оборону на западном стратегическом направлении

Политика Сегодня 01:57
Происшествия

В Воронежской области вспышку коронавируса выявили в районной больнице

В середине апреля сообщалось, что в инфекционных боксах Бутурлиновской районной больницы изолировали 15 сотрудников (включая заведующую инфекционным отделением).
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 05:57
12
Единоборства

Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат вчера в 02:00
Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

РИА Новости 02:01
Экономика

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости 01:00
1
Шоу-бизнес

Невеста из шоу «Давай поженимся» рассмешила Харламова и Гузееву

Ранее Харламов в очередной раз жестко высмеял программу «Давай поженимся!» и ее ведущую Ларису Гузееву.
ФАН вчера в 02:35
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
1K
Происшествия

16 человек обворовали завод в Твери на 7 миллионов рублей

Ущерб, который был причинен заводу, превысил 7 миллионов рублей.
Тверские ведомости 02:19
1
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1K
Общество

В Миннеаполисе готовятся «демонтировать» департамент полиции

Городской совет хочет радикально пересмотреть вопрос безопасности. В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции.
Piter.tv 01:36
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное