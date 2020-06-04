Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСтавки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. Во второй декаде мая она была на уровне 5,399%. До исторического минимума ставка снизилась в марте — тогда она составляла 5,15%.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Джей энд Ти Банк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,2 п. п

Банки.ру03:40

Ставки по депозитам опустились до исторического минимума

Коммерсантъвчера в 17:58

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекордно низкого уровня в 5,04%

ПРАЙМвчера в 09:04

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 5,04%

Rambler News Serviceвчера в 09:34

Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума

Ведомостивчера в 09:22

Средняя ставка по рублевым вкладам обновила абсолютный минимум

НТВвчера в 10:06

Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде мая снизилась до 5,04%

ТАССвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Общество

В России выявлено 8726 случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 144 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:39
Политика

Twitter удалил ролик Трампа о гибели афроамериканца Флойда

Российская газета 02:42
7
Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru вчера в 05:30
3
Экономика

Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 17:01
7
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
2K
Политика

Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске

RT на русском 03 июня в 09:30
329
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,9K
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
5
Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета 03 июня в 04:08
2,4K
Здоровье

Диетолог назвала самый вредный и опасный суп

Самым вредным, и опасным супом для людей с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является солянка, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина 5 июня на E1.ru.
ИА Красная Весна 02:15
1
Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
RT на русском 02:24
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
186
Авто

Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 01:24
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
245
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
313
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
485
Происшествия

В Воронежской области вспышку коронавируса выявили в районной больнице

В середине апреля сообщалось, что в инфекционных боксах Бутурлиновской районной больницы изолировали 15 сотрудников (включая заведующую инфекционным отделением).
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 05:57
12
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (1998), Московской области (767), Петербурге (375), Нижегородской области (319) и Свердловской области (298).
Lenta.ru вчера в 03:39
200
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,1K
Кино

Вышел трейлер фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном

Британское издание Screen International опубликовало трейлер фильма «Ещё по одной» датского режиссёра Томаса Винтерберга.
News.ru вчера в 11:56
Общество

В России заявили о создании винтовки с дальностью стрельбы до 7 км

РБК 03:26
322
Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Forbes посчитал капитал португальца, учитывая деньги, заработанные футболистом на протяжении всей его карьеры, включая заработную плату, спонсорство и другие инвестиции.
ODDS.ru 01:17
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Футбол

Сёмин может вновь возглавить киевское «Динамо»

Soccer.ru вчера в 04:07
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
1,4K
Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
116
Экономика

Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями

С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК вчера в 07:23
1
Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру вчера в 14:10
44
Происшествия

В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского

REGNUM 02:46
12
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
155
Как работают Яндекс.Новости?
Главное