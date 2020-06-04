Финансы
КоммерсантъСтавки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. Во второй декаде мая она была на уровне 5,399%. До исторического минимума ставка снизилась в марте — тогда она составляла 5,15%.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фотошопа
MedikForum.ru вчера в 06:50
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил курсы иностранных валют
Курсы иностранных валют в самарских банках незначительно изменились по сравнению с показателями на четверг, 4 июня.
Самара-ГИС 03:00
Общество
В Норильске локализовали разлив дизельного топлива
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:20
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Общество
Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы
В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости вчера в 01:46
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Авто
В Европе начался бум электрифицированных автомобилей
Мировой экономический кризис, который серьезно ударил по автомобильной сфере, стал причиной снижения продаж транспортных средств, реализованных с января по март 2020 года на 26%.
Car.ru 04:55
Технологии
Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль
Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Общество
Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров
Сервис доставки еды Delivery Club проверит сообщения о готовящейся забастовке курьеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
РБК вчера в 15:17
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
В Петербурге ищут мужчину, выстрелившего в голову парню на Невском
Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал.
REGNUM вчера в 11:23
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Общество
ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
Общество
Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка
Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре.
Газета.Ru 04:29
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Происшествия
Суд арестовал экс-лидера ЛДПР в Тюменской гордуме до августа
Судья Центрального суда Тюмени Ирина Невидицина отправила под арест в СИЗО экс-лидера от ЛДПР, гендиректора АО Трасса (принадлежит администрации Тюмени) Мурата Тулебаева до 30 июля, сообщил журналистам его адвокат Вячеслав Комаров.
Znak.com 04:57
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 01:09
Здоровье
Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID
«Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.
РБК 04:57
Общество
Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online
Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости вчера в 14:14
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Общество
В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса
Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.
Известия вчера в 03:36
Общество
В России введут единый проездной для всех регионов
В России в 2021 году появится универсальный проездной, который позволит оплатить поездку в любом регионе, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
URA.Ru 02:28
Автоспорт
Россия проведет две гонки Формулы-1 в Сочи
Car.ru вчера в 13:34
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29