Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСтавки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. Во второй декаде мая она была на уровне 5,399%. До исторического минимума ставка снизилась в марте — тогда она составляла 5,15%.
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Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 5,04%

Rambler News Serviceвчера в 09:34

Ставки по депозитам опустились до исторического минимума

Коммерсантъвчера в 17:58

Средняя ставка по рублевым вкладам обновила абсолютный минимум

НТВвчера в 10:06

Джей энд Ти Банк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,2 п. п

Банки.ру03:40

Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума

Ведомостивчера в 09:22

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекордно низкого уровня в 5,04%

ПРАЙМвчера в 09:04

Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде мая снизилась до 5,04%

ТАССвчера в 09:00
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Шоу-бизнес

Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фотошопа

MedikForum.ru вчера в 06:50
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Финансы

ЦБ РФ незначительно повысил курсы иностранных валют

Курсы иностранных валют в самарских банках незначительно изменились по сравнению с показателями на четверг, 4 июня.
Самара-ГИС 03:00
Общество

В Норильске локализовали разлив дизельного топлива

Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:20
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
2K
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
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Общество

Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы

В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости вчера в 01:46
4K
Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru вчера в 13:14
280
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
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Авто

В Европе начался бум электрифицированных автомобилей

Мировой экономический кризис, который серьезно ударил по автомобильной сфере, стал причиной снижения продаж транспортных средств, реализованных с января по март 2020 года на 26%.
Car.ru 04:55
Технологии

Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль

Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Общество

Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров

Сервис доставки еды Delivery Club проверит сообщения о готовящейся забастовке курьеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
РБК вчера в 15:17
6
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,4K
Происшествия

Полицейские в Магнитогорске избили дубинкой мужчину без маски

Вести.Ru 04:13
27
Происшествия

В Петербурге ищут мужчину, выстрелившего в голову парню на Невском

Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал.
REGNUM вчера в 11:23
152
Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
1
Общество

ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
1,2K
Политика

Японский журналист предложил отобрать Курилы у России

Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
2,9K
Общество

Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка

Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
10
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,2K
Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Происшествия

Суд арестовал экс-лидера ЛДПР в Тюменской гордуме до августа

Судья Центрального суда Тюмени Ирина Невидицина отправила под арест в СИЗО экс-лидера от ЛДПР, гендиректора АО Трасса (принадлежит администрации Тюмени) Мурата Тулебаева до 30 июля, сообщил журналистам его адвокат Вячеслав Комаров.
Znak.com 04:57
Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 01:09
23
Здоровье

Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID

«Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.
РБК 04:57
55
Общество

Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online

Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости вчера в 14:14
19
Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 03 июня в 09:16
335
Общество

В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса

Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.
Известия вчера в 03:36
25
Общество

В России введут единый проездной для всех регионов

В России в 2021 году появится универсальный проездной, который позволит оплатить поездку в любом регионе, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
URA.Ru 02:28
5
Автоспорт

Россия проведет две гонки Формулы-1 в Сочи

Car.ru вчера в 13:34
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,2K
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