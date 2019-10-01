Поскольку мы сейчас подготовили законопроект об изменении нормы о том, когда могут приниматься изменения в налоговые законы, мы снесли эту дату — 1 октября, которая у нас с вами была. По идее, можем принять это в этом году со сроком действия в следующем. Для этого есть все основания.

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Ставку НДФЛ для нерезидентов планируют снизить до 13% с 2020 года

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