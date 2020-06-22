Банк ВТБ запустил собственную ипотечную программу для семей с детьми. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитно-финансовой организации, льготная программа начала действовать с 22 июня.

ВТБ запустил программу льготной ипотеки для семей с детьми под 7,9%

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