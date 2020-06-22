Экономика
ГородовойВТБ запустил программу льготной ипотеки для семей с детьми под 7,9%
Банк ВТБ запустил собственную ипотечную программу для семей с детьми. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитно-финансовой организации, льготная программа начала действовать с 22 июня.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Авто
VW Passat и Mazda 6 — подробный тест-сравнение
За рулем вчера в 23:00
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ 11:51
Шоу-бизнес
Кудрявцева похвалилась отдыхом в «санатории детства» в Адлере
В Instagram Stories Кудрявцева провела для фанатов целую экскурсию по санаторию — похвалилась видами и убранством номеров.
ФАН 04:22
Происшествия
Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в котором погибла Анастасия Тропицель.
Российская газета вчера в 22:42
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.
Чемпионат вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал еще одну причину, по которой артист сел за руль пьяным.
Вести.Ru 07:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза 04:54
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Шоу-бизнес
Телеведущая Первого канала Марина Ким ждет третьего ребенка
36-летняя популярная ведущая Первого канала Марина Ким совсем скоро станет многодетной матерью.
Passion.ru 08:30
Общество
Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР
С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Общественная служба новостей вчера в 13:18
Происшествия
Пожар на станции «Мирный» в Антарктиде подверг риску жизни полярников
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 19:10 — REGNUM Пожар уничтожил Дом Радио антарктической станции «Мирный» вместе с лабораториями.
REGNUM 12:10
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
Футбол
ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поскольку вопрос о переносе игры из-за вспышки коронавируса не был решен на уровне организаторов турнира.
Коммерсантъ 12:46
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 20 июня в 03:43
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина
Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова произнес оскорбительную речь в адрес российского президента Владимира Путина.
Газета.Ru 12:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что её бывший муж тяжело болен
Телеведущая призналась, что все это время её дочь загадывала лишь одно желание - чтобы её отец выздоровел.
Paparazzi.ru 11:08
Авто
Kia готовит обновлённый Kia Rio X-Line для России
Скорее всего аналогичные изменения произойдут и на седане Rio, дебют которого состоится в конце текущего или начале 2021 года.
32CARS.ru 02:28