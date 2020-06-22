Экономика
РИА НовостиВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит один процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
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Политика
Reuters: Кремль проследит за явкой на голосовании с помощью QR-кодов
Кремль попросил крупные российские компании прорекламировать среди их сотрудников предстоящее голосование по изменению Конституции, объяснив наиболее сложные моменты.
Компания 09:50
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Технологии
Пользователям «ВКонтакте» стала доступна новая функция
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Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Здоровье
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество
В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника
Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
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Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Политика
Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию
Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти".
Газета.Ru 09:16
Происшествия
Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве
Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 09:42
Единоборства
Менеджер Хабиба разозлен, что россиянин не будет звездой обложки UFC 4
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, раскрыл детали обложки UFC 4. Менеджер разозлен тем, что дагестанца не будет на ней.
Sports.ru 09:07
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Политика
Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена
Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Футбол
«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»
Евро-футбол.ру вчера в 07:48
Энергетика
Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель
Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель.
Известия 05:58
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Происшествия
Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам запрещенной в России террористической организации "Сеть".
Вести.Ru 08:07
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Происшествия
В Москве мать уехала на дачу и оставила четверых детей без еды
Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
Известия 09:51
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
Ведомости 08:10
Кино
Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США
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Энергетика
Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве
На АЗС Москвы за прошлую неделю цены на бензин Аи–92 выросли на 7 копеек – до 43,22 рубля, Аи–95 – на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи–95 – на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр.
Взгляд.ру 09:56
Общество
Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью
Россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
Известия 09:10
Политика
В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
РИА Новости 03:54
Общество
Британские визовые центры в России возобновили работу
Визовые центры Великобритании в России поэтапно возобновляют свою работу и начинают выдачу паспортов.
Комсомольская правда 08:21