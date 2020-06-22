ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит один процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.

ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

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