Экономика
RT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Происшествия
В аэропорту в Стамбуле при посадке разбился самолет
Экономика
«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд
Энергометаллургический холдинг "Эн+ Груп" (En+ Group) выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого он привлек кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Кино
Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»
Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
Импичмент провалился: Сенат оправдал Дональда Трампа
Судя по ролику, Трамп намерен занимать должность вечно. pic.twitter.com/JDS4zUXXJG – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020 Напомним, что Дональд Трамп - третий президент в истории Соединённых Штатов, которому был объявлен импичмент.
Общество
Врачи рассказали о состоянии гимнастки Александры Солдатовой
Российская гимнастка, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в удовлетворительном состоянии.
Экономика
«Магнит» потерял 50% прибыли в 2019 году
Торговая выручка «Магнита» в 2019 году увеличилась на 9,5% и составила 1,33 трлн рублей.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получит сверхбыструю память LPDDR5
Интересные события разворачиваются вокруг смартфонов со сверхбыстрой памятью LPDDR5.
Хоккей
В сборную России по хоккею попали шесть игроков СКА
Два дня остается до начала третьего, шведского этапа Евротура. В Новогорске прошел день открытых дверей национальной команды.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Происшествия
В Японии на зараженном коронавирусом круизном судне находятся россияне
Двое граждан России оказались на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Происшествия
Хабаровский суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу скрывающегося за границей сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король" и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская ни разу не получала пенсию
Певица хочет работать и ни от кого не зависеть В феврале Любовь Успенская отметила свой 65-летний юбилей.
Политика
В Чувашии создали новое министерство
Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
Здоровье
Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и летит на Землю
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук и Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции.
Общество
Ургант иронично извинился перед Рогозиным за шутку про космонавтов
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе
Здоровье
Рошаль призвал не бояться коронавируса
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия.
Общество
Мать девочки, прожившей пять лет в медцентре, обжалует решение суда
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце.
Политика
Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли
Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии "Слуга народа", чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Космос
Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет
Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя.
Происшествия
Жители Сахалина взяли в приюте собаку и съели
Больше всего возмутились сотрудники приюта для животных, когда узнали чудовищную новость о том, что мужчина и женщина, которые взяли в питомнике молодую и крупную собаку для охраны дома дедушки, потом ее съели.
Здоровье
Вот как выглядят лица врачей в Ухани после смены
Журналисты разместили лица докторов больницы в Ухани, где вспыхнул очаг заражения.