Экономика

RT на русскомRT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета05:57

Теперь и в правительстве согласились, что ставка по ипотеке в России — это преступление

Телеканал 360°04:28

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБК05:16

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru04:11

Ипотечную ставку можно понизить, но есть риски — эксперт

Красная весна05:10

Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением

Будущее России. Национальные проекты04:24

Хуснуллин считает ипотечные ставки завышенными

ТАСС05 февраля в 10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Происшествия

В аэропорту в Стамбуле при посадке разбился самолет

DP.RU 05 февраля в 11:23
Экономика

«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

Энергометаллургический холдинг "Эн+ Груп" (En+ Group) выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого он привлек кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ вчера в 04:15
Кино

Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ 02:05
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Политика

Импичмент провалился: Сенат оправдал Дональда Трампа

Судя по ролику, Трамп намерен занимать должность вечно. pic.twitter.com/JDS4zUXXJG – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020 Напомним, что Дональд Трамп - третий президент в истории Соединённых Штатов, которому был объявлен импичмент.
Газета Metro 05 февраля в 17:15
Общество

Врачи рассказали о состоянии гимнастки Александры Солдатовой

Российская гимнастка, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в удовлетворительном состоянии.
ТАСС вчера в 05:39
Экономика

«Магнит» потерял 50% прибыли в 2019 году

Торговая выручка «Магнита» в 2019 году увеличилась на 9,5% и составила 1,33 трлн рублей.
Моллы.Ru вчера в 05:02
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получит сверхбыструю память LPDDR5

Интересные события разворачиваются вокруг смартфонов со сверхбыстрой памятью LPDDR5.
The GEEK вчера в 05:45
Хоккей

В сборную России по хоккею попали шесть игроков СКА

Два дня остается до начала третьего, шведского этапа Евротура. В Новогорске прошел день открытых дверей национальной команды.
Телеканал Санкт-Петербург 04 февраля в 15:09
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Происшествия

В Японии на зараженном коронавирусом круизном судне находятся россияне

Двое граждан России оказались на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии.
Свободная Пресса 05 февраля в 00:17
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Происшествия

Хабаровский суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу скрывающегося за границей сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король" и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба.
PrimaMedia.ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Любовь Успенская ни разу не получала пенсию

Певица хочет работать и ни от кого не зависеть В феврале Любовь Успенская отметила свой 65-летний юбилей.
WomanHit.ru вчера в 06:55
Политика

В Чувашии создали новое министерство

Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
REGNUM вчера в 04:55
Здоровье

Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
РЕН ТВ вчера в 02:30
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и летит на Землю

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук и Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции.
ФАН вчера в 01:27
Общество

Ургант иронично извинился перед Рогозиным за шутку про космонавтов

Znak.com вчера в 05:52
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

Известия 05 февраля в 14:17
Здоровье

Рошаль призвал не бояться коронавируса

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия.
Lenta.ru 05 февраля в 07:31
Общество

Мать девочки, прожившей пять лет в медцентре, обжалует решение суда

ФАН 05 февраля в 12:25
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Общество

Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 05 февраля в 08:43
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева

В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце.
Евразия Daily вчера в 02:24
Политика

Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли

Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии "Слуга народа", чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней.
Газета.Ru вчера в 05:36
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском вчера в 04:11
Космос

Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет

Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя.
Ferra вчера в 10:10
Происшествия

Жители Сахалина взяли в приюте собаку и съели

Больше всего возмутились сотрудники приюта для животных, когда узнали чудовищную новость о том, что мужчина и женщина, которые взяли в питомнике молодую и крупную собаку для охраны дома дедушки, потом ее съели.
Вечерний курьер 05 февраля в 13:27
Здоровье

Вот как выглядят лица врачей в Ухани после смены

Журналисты разместили лица докторов больницы в Ухани, где вспыхнул очаг заражения.
Блокнот.ру вчера в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное