Экономика
Московский КомсомолецСтавропольцам предлагают налоговый режим для самозанятых
Новый налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход применяется в Ставропольском крае, начиная с 1 июля – напоминает пресс-служба администрации краевого центра, отмечая, что переход на новый налоговый режим - исключительно добровольный.
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Самозанятые будут платить налог с доходов по льготным ставкам
Ярославский регион. Северный крайвчера в 08:44
Специальный налоговый режим вводится на территории Ставропольского края
Информационно-инвестиционный портал Невинномысскавчера в 02:56
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Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
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В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
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Lenta.ru 14:00
Авто
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
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Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
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ToDay News Ufa 13:52
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты вчера в 13:32
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Санавиация доставила в Волгоград астраханца с сердечным приступом
В Астраханской области пока нет своей «воздушной скорой», поэтому наши регионы заключили договор, по которому в случае острой необходимости астраханцев будут доставлять в ведущие клиники Волгограда.
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Экономика
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 05:27
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Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
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Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам
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Порошенко на суде поглумился над прокурором
Экс-президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки попытался грубо пошутить над прокурором.
Известия 12:43
Наука
В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
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В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38