Экономика
АТВмедиаСтавропольцы могут перейти на новый налоговый режим добровольно
Физлица и индивидуальные предприниматели смогут платить с доходов налог по льготной ставке — 4 % (для физлиц) или 6% (для юрлиц и ИП). Напомним, что в рамках режима не нужно будет предоставлять декларацию. Учет доходов будет вестись автоматически в мобильном приложении.
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