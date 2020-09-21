В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером в понедельник на 141-м км федеральной трассы Курган - Тюмень в Тюменской области, есть погибшие, сообщает региональное управление ГИБДД.
Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Наблюдатели СЦКК зафиксировали 15 выстрелов из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Веселое, что на окраине Донецка, сообщил представитель Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала гостьей на YouTube-шоу телеведущей и светской львицы Ксении Собчак, в рамках которого прокомментировала свой развод с бывшим мужем, юристом и общественным деятелем Иваном Соловьевым.