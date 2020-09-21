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АТВмедиа

Ставропольское «Динамо» не сыграет с «Ротором» из-за коронавируса

Ставропольское «Динамо» не сыграет против команды Александра Хацкевича в элитном раунде Кубка России 23 сентября, сообщает «Газета. ru».В источнике
Подробнее о событии
Sports.ru

«Ротору» отменили третий матч подряд. Похоже, теперь технарь в Кубке

Sports.ru10:18
Спорт-Экспресс

«Ротор» не сыграет со ставропольским «Динамо» в Кубке России

Спорт-Экспресс05:51
Sport24.ru

Директор ставропольского «Динамо» об отмене матча с «Ротором»: «Очень расстроены. Город 20 лет ждал команды РПЛ»

Sport24.ru08:44
ТАСС Спорт

В ставропольском «Динамо» разочарованы отменой матча Кубка России с «Ротором»

ТАСС Спорт08:14
Матч ТВ

«Ротор» не сыграет со ставропольским «Динамо» в Кубке России

Матч ТВ06:50
Чемпионат

«Ротор» пропустит третий матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе

Чемпионат06:16
Победа 26

«Игра будет непростой»: в ставропольском «Динамо» оценили шансы против «Крыльев Советов»

Победа 2609:48

Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газета11:50

Четыре человека погибли в ДТП под Тюменью из-за дикого кабана

Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером в понедельник на 141-м км федеральной трассы Курган - Тюмень в Тюменской области, есть погибшие, сообщает региональное управление ГИБДД.
Интерфакс13:51
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ru14:35
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ru14:50
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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Военные ВСУ обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия

Наблюдатели СЦКК зафиксировали 15 выстрелов из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Веселое, что на окраине Донецка, сообщил представитель Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Слово и Дело12:30

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Бывший муж Поклонской ответил на ее слова о разводе

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала гостьей на YouTube-шоу телеведущей и светской львицы Ксении Собчак, в рамках которого прокомментировала свой развод с бывшим мужем, юристом и общественным деятелем Иваном Соловьевым.
iReactor13:24