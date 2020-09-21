Ставропольское «Динамо» не сыграет против команды Александра Хацкевича в элитном раунде Кубка России 23 сентября, сообщает «Газета. ru».

Ставропольское «Динамо» не сыграет с «Ротором» из-за коронавируса

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