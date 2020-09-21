Коронавирус
АТВмедиаСтавропольское «Динамо» не сыграет с «Ротором» из-за коронавируса
Ставропольское «Динамо» не сыграет против команды Александра Хацкевича в элитном раунде Кубка России 23 сентября, сообщает «Газета. ru».
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Происшествия
Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5
Коммерсантъ 14:44
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала свадебное фото с Антуаном Арно
Предложение руки и сердца Водянова получила на свой 37-й день рождения, 28 февраля 2019 года.
РБК 12:32
Культура
Петр Баранчеев: «В нашей картине есть воздух»
Действие картины происходит в курортном городке, размеренную жизнь которого нарушает череда необъяснимых смертей.
Вести.Ru 19 сентября в 06:00
Экономика
В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России
В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей 19 сентября в 23:12
Кино
«Наследники» завоевали премию «Эмми» как лучший драматический сериал
Сатирический сериал стал лучшим драматическим сериалом, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:01
Финансы
Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей
Почему растет евро и насколько долго продержится падение рубля, «Вечерняя Москва» спросила у директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца.
Вечерняя Москва 09:37
Космос
NASA: Стартовал новый цикл солнечной активности
Конец предыдущего солнечного цикла фактически пришелся на декабрь минувшего года. Для начала нового потребовалось более полугода.
Дни24 19 сентября в 03:16
Футбол
Манджукич согласовал двухлетний контракт с «Локомотивом»
Честный рейтинг букмекеров 07:55
Экономика
Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества.
Вести.Ru 07:02
Здоровье
Ученики 19 липецких школ ушли на карантин в регионе
Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра в понедельник, 21 сентября, на карантине по гриппу и ОРВИ отправили учеников 42 классов в 19 школах Липецка.
Kursk.com 12:41
Армия и оружие
Анкара и Москва не достигли договорённости по Идлибу
На состоявшейся в Анкаре встрече военных делегаций России и Турции был поднять вопрос о выводе части турецкой армии и тяжёлого вооружения из Идлиба, также стороны обсудили корректировку режима работы наблюдательных пунктов Турции в регионе.
ANNA-News 19 сентября в 08:38
Политика
Собчак приехала в Крым ради Натальи Поклонской
Ruinformer.com 14:19
Общество
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости 04:49
Кино
Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда
Наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда является Том Харди.
Lenta.ru 19 сентября в 17:15
Происшествия
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
РИА Новости 13:59
Футбол
Аршавин назвал лучшего футболиста Европы на данный момент
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком Европы на данный момент.
RT на русском 08:00
Кино
Бекмамбетов избран председателем жюри ММКФ
Российский продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов возглавил жюри Московского международного кинофестиваля.
Культуромания 07:23
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Новые ограничения из-за распространения коронавируса в России не требуются, заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «РИА Новости».
Ведомости 07:59
Армия и оружие
Военные России и НАТО создают видимость активного противостояния
США расконсервировали устаревшие стратегические бомбардировщики, чтобы создать напряжение вблизи российских границ.
Наша версия 08:00
Происшествия
Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
В Иркутской области организована доследственная проверка по факту ДТП, в результате которого 21 сентября погибли пять человек.
Российская газета 09:20
Политика
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк
Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:22
Армия и оружие
Три страны ЕС выполнят наблюдательный полет над Россией
Совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над Россией с аэродрома "Кубинка".
Московский Комсомолец 03:30
Биатлон
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Пермская биатлонистка Екатерина Глазырина стала чемпионкой России по летнему биатлону в Тюмени.
Честный рейтинг букмекеров 13:06
Авто
Первые рендерные изображения Lada Alta опубликованы
Стоит отметить, что кроссовер Lada Alta существует только на опубликованном рендере и это лишь фантазия дизайнера.
Avtovesti.com 11:27
Происшествия
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомости 13:12
Политика
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять решение по санкциям в отношении Белоруссии, этот вопрос будут рассматривать главы государств и правительств.
Известия 12:52
Общество
Навальный заявил, что жена спасла его во время комы
«Всё мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она», — отметил Навальный, имея в виду свою жену Юлию.
Цензуры.Нет 08:53
Гаджеты
Realme представила линейку смартфонов Narzo 20
Деловое.ТВ 07:12