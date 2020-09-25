Ставшую главой поселения уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Уборщицу из Чухломского района Костромской области Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения, выдвинули на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступила газета «Московский комсомолец» (МК).В источнике
С чего всё началось
Выигравшая выборы уборщица Удгодская выдвинута на Нобелевскую премию мира
Выдвинувший президента Путина на Нобелевскую премию мира академик (член самых разнообразных академий) и писатель Сергей Комков рассказал, что заявка на выдвижение ВВП поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября около 15.07.
Московский Комсомолец07:51
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На Нобелевскую премию мира номинировали уборщицу из Костромской области, победившую на местных выборах
Общественная служба новостей09:14