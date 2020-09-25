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РБК
РБК

Ставшую главой поселения уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Уборщицу из Чухломского района Костромской области Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения, выдвинули на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступила газета «Московский комсомолец» (МК).В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Выигравшая выборы уборщица Удгодская выдвинута на Нобелевскую премию мира

Выдвинувший президента Путина на Нобелевскую премию мира академик (член самых разнообразных академий) и писатель Сергей Комков рассказал, что заявка на выдвижение ВВП поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября около 15.07.
Московский Комсомолец07:51
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РБК

Ставшую главой поселения уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

РБК12:41
Lenta.ru

На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу

Lenta.ru08:31
News.ru

В костромском селе удивились выдвижения уборщицы на Нобелевскую премию

News.ru12:11
Общественная служба новостей

На Нобелевскую премию мира номинировали уборщицу из Костромской области, победившую на местных выборах

Общественная служба новостей09:14
URA.Ru

На Нобелевскую премию выдвинули уборщицу из российской деревни

URA.Ru09:02
Телеканал 360°

Выигравшую выборы российскую уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию

Телеканал 360°11:34
Московский Комсомолец

Выигравшая выборы уборщица Удгодская выдвинута на Нобелевскую премию мира

Московский Комсомолец07:51

МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального
RT на русском12:43
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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Проект хоккейной арены в Петербурге направлен в Главгосэкспертизу

Компания "СКА Арена", которая на концессионных условиях реконструирует обрушившийся спортивно-концертный комплекс (СКК) "Петербургский", направила в Главгосэкспертизу проект создания ледовой арены сметной стоимостью 37 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости представитель компании.
РИА Новости06:16
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Российский диетолог назвала вредные продукты для завтрака

Кроме «быстрых» каш, в список вредных продуктов для завтрака вошли хлопья и мюсли, заправленные молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты со сладким вареньем или шоколадной пастой.
Летидор23 сентября в 05:30
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Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03
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Ким Чен Ын принес извинения Южной Корее в связи с убийством в море

В пятницу из Пхеньяна в Сеул поступили официальные извинения за убийство южнокорейского служащего, переданные Управлением Объединенного фронта правящей Рабочей партии - высшим северокорейским органом, отвечающим за отношения с Южной Кореей.
ANNA-News05:16
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