РБК 8

Уборщицу из Чухломского района Костромской области Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения, выдвинули на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступила газета «Московский комсомолец» (МК).