Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuСтаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса

За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа. Одни день работы в опасных условиях будет засчитываться за три. Пояснения дали в Министерстве труда.
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Стаж работающих с COVID медиков посчитают по формуле «день за три»

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Стаж работающих с коронавирусом медиков будет идти из расчета день за три

РИА Новостивчера в 09:01

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ТАССвчера в 08:55

Минтруд пересмотрит пенсионный стаж работающих с COVID-19 медиков

Известиявчера в 08:39

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

RT на русскомвчера в 08:36
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Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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В Китае рассказали о новой модульной российской подлодке

Китайское издание «Гуамин жибао» сообщило о новом российском корабле, который сможет стать ударной подлодкой из стратегического подводного крейсера.
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Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
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В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
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В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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Игры

В игре Ghost of Tsushima нельзя будет убивать животных

Игра Ghost of Tsushima выйдет в июне эксклюзивно для PlayStation 4. Разработчики сообщили, что в их проекте игрок не сможет убивать животных, поскольку они являются частью «экосистемы» виртуального мира.
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Журналисты NI отметили востребованность советской «царь-пушки»

Журналист The National Interest рассмотрел характеристики советской зенитной установки ЗУ-23.
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии

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Происшествия

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Общество

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Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Кино

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Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
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Шоу-бизнес

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

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Армия и оружие

Отчёт ОБСЕ продемонстрировал ложь командования ВСУ

Ложь украинских военных опровергается очередным докладом СММ ОБСЕ номер 126 от 28 мая 2020.
Новостной фронт вчера в 11:26
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