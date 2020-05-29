За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа. Одни день работы в опасных условиях будет засчитываться за три. Пояснения дали в Министерстве труда.

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 70

Происшествия В Красноярске напали на инкассаторов Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину. 73

Шоу-бизнес Джессика Симпсон сильно похудела Под своим фото Симпсон написала, что за полгода ей удалось сбросить практически 50 килограммов, а весила она всего 108 килограммов.

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 1,4K

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 50

Общество Уральские синоптики дали предварительный прогноз на июнь Уральские синоптики рассказали, какая погода ожидается в региона в июне.

Политика Путин объявил 24 июня выходным днём «Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе. 2,8K

Здоровье Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками Травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделением доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства пришло уведомление о сокращении численности штата. 1

Общество Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса. 86

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 214

Игры В игре Ghost of Tsushima нельзя будет убивать животных Игра Ghost of Tsushima выйдет в июне эксклюзивно для PlayStation 4. Разработчики сообщили, что в их проекте игрок не сможет убивать животных, поскольку они являются частью «экосистемы» виртуального мира.

Армия и оружие Журналисты NI отметили востребованность советской «царь-пушки» Журналист The National Interest рассмотрел характеристики советской зенитной установки ЗУ-23.

Общество В Польше возобновился транзит российского газа Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport. 42

Происшествия СК завершил расследование дела об убийстве девушки-водителя BlaBlaCar Расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пропавшей при поездке через BlaBlaCar девушки, завершено, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. 3

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 297

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5K

Шоу-бизнес Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты 18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. 192