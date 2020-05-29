Коронавирус
Pravda.RuСтаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса
За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа. Одни день работы в опасных условиях будет засчитываться за три. Пояснения дали в Министерстве труда.
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