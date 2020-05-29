Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuСтаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса

За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа. Одни день работы в опасных условиях будет засчитываться за три. Пояснения дали в Министерстве труда.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три

Комсомольская правда09:41

Лечащим пациентов с коронавирусом медикам в 2020 году засчитают день работы за три

ТАСС08:55

Стаж работающих с коронавирусом медиков будет идти из расчета день за три

РИА Новости09:01

Стаж работающих с COVID медиков посчитают по формуле «день за три»

РБК08:59

Медикам, работающим с COVID-19, при оформлении пенсии засчитают один день за три

Коммерсантъ09:36

Минтруд пересмотрит пенсионный стаж работающих с COVID-19 медиков

Известия08:39

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

RT на русском08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru 23:42
221
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК 15:42
219
Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
317
Общество

Парикмахерские откроются в Подмосковье с 3 июня

Со среды, 3 июня, начнут работать парикмахерские.
Авиаград Жуковский 13:06
211
Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
65
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,5K
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
471
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
222
Шоу-бизнес

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия 23:35
177
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
363
Автоспорт

Команда Williams выставлена на продажу

В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 03:55
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском 22:46
20
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
243
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
26
Футбол

Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева

Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс 12:57
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
315
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
90
Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
157
Здоровье

Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей

На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 12:56
15
Футбол

Костакурта сравнил Месси и Марадону

Спорт-Экспресс 19:38
Шоу-бизнес

Тарзан нашел работу по «половой специальности»

Профиль 04:27
Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:37
2
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
4
Армия и оружие

Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники

В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета 05:51
5
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
1,2K
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
9
Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Piter.tv 03:42
228
Футбол

Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом

Metaratings 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное