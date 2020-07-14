Общество

ПолитРоссияПолитРоссияСтажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах

Молодой журналист обвинил ведущего канала "Дождь" Павла Лобкова в сексуальных домогательствах. Он пытался убедить стажера в смене сексуальной ориентации. Пользователь социальной сети заявил, что во время прохождения стажировки на канале "Дождь" к нему приставал Лобков.
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Журналист обвинил Павла Лобкова в домогательствах: «Лез целоваться, трогал»

Московский Комсомолец04:52

Несколько мужчин рассказали о приставаниях журналиста Павла Лобкова. Он признался, что ведет себя как в 2000-х

Телеканал 360°09:45

Руководители изданий высказались о харассменте в медиа

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Журналисты подтвердили: Лобков домогался мужчин на собеседованиях

Народные новости12:26

Оппозиционного журналиста Лобкова стажёр обвинил в харрасменте

Национальная служба новостей04:21

Журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах

Lenta.ru03:39

Телеведущего обвинили в домогательствах

РЕН ТВ01:44
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Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

РБК 09:47
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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
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Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

РБК 10:32
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Технологии

Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play.
Коммерсантъ 11:45
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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Общество

В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса

Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
RT на русском 12:22
43
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
49
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
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Общество

Суд принял решение по задержанному в Берлине российскому диджею

Казначеев был задержан в Берлине от имени Минюста США в начале июня.
Rambler News Service 09:57
1
Авто

УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Прадо»

Уфимские Заметки вчера в 12:22
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
54
Происшествия

Генпрокуратура РФ объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Генпрокуратура сделала вывод, что туристы погибли на перевале Дятлова в 1959 году в результате схода лавины.
МедиаПоток 11 июля в 10:48
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Авто

Назван самый дорогой в эксплуатации бюджетный седан

Самый дорогой километр пробега тоже у Фольксвагена: за 1 км Поло «съедает» 8,73 рубля, Солярис – 8,67 рубля, а Веста – 7,38 рубля.
За рулем 11:40
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Политика

В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа

В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны.
Евразия Daily 12 июля в 15:26
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Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Фамаликана»

Москва, 14 июля 2020, 19:31 — REGNUM Руководство московского ЦСКА заинтересовано в услугах 23-летнего форварда «Фамаликана» Антонио Мартинеса.
REGNUM 12:31
Армия и оружие

Стамбул поддержит Баку на фоне приграничного конфликта с Арменией

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:36
6
Экономика

Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите

Госдума во вторник ратифицировала протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года.
РИА Новости 05:32
Здоровье

Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт 10:23
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Шоу-бизнес

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
272
Политика

Первое слушание показаний главы Косово Тачи в Гааге заняло шесть часов

Приштина, 14 июля 2020, 01:02 — REGNUM В здании Специального трибунала по Косово в Гааге 13 июля состоялось первое слушание показаний президента Косово Хашима Тачи.
REGNUM вчера в 18:02
1
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Павел Лобков
Российский журналист
Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском «Пятом канале», ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».
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