Общество

ПолитРоссияПолитРоссияСтажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах

Молодой журналист обвинил ведущего канала "Дождь" Павла Лобкова в сексуальных домогательствах. Он пытался убедить стажера в смене сексуальной ориентации. Пользователь социальной сети заявил, что во время прохождения стажировки на канале "Дождь" к нему приставал Лобков.
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с чего всё началось

Телеведущего обвинили в домогательствах

Все новые и новые обвинения в харрасменте выдвигаются в адрес журналистов-мужчин после скандала с шеф-редактором «МБХ-медиа» Сергеем Простаковым. Интернет-пользователь с никнеймом Саша Сырников заявил, что его домогался ведущий «Дождя» Павел Лобков.
РЕН ТВ01:44

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Молодой журналист обвинил Павла Лобкова в домогательствах

Телеканал 360°05:04

Журналист обвинил Павла Лобкова в домогательствах: «Лез целоваться, трогал»

Московский Комсомолец04:52

Телеведущего обвинили в домогательствах

РЕН ТВ01:44

Журналист Лобков прокомментировал обвинения в харассменте

Пятый канал04:30

Журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах

Lenta.ru03:39

Журналист рассказал в Twitter о домогательствах ведущего «Дождя» Лобкова

Народные новости02:51

Лобков высказался об обвинениях в домогательстве

Газета.Ru05:46
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
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Армия и оружие

Азербайджан заявил об обстреле села армянскими военными

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении села Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерии.
РИА Новости 01:55
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Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
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Армия и оружие

Трое российских военных ранены при подрыве колонны в Идлибе

REGNUM 05:38
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Общество

Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа

Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM 06:11
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
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Политика

Свердловский священник предложил передать ему президентские полномочия

FreeNews-Volga вчера в 00:49
3,6K
Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,4K
Политика

Адвокат Трампа: Демократы нелегально вывезли с Украины $5,3 млрд

По сведениям юриста, демократы нелегально вывезли с Украины порядка $5,3, передаёт ForPost.
ИА Новороссия 05:51
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,2K
Армия и оружие

Япония заявила об усилении военного сотрудничества России и Китая

Министерство обороны Японии заявило об усилении военного сотрудничества России и Китая, следует из ежегодного доклада министерства под названием "Белая книга".
Газета.Ru 01:46
2
Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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Общество

Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет

На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Политика

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
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Происшествия

Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой

Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
15
Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец 03:49
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
79
Армия и оружие

Замминистра обороны сообщил о гибели генерала Азербайджанской армии

"Сегодня в утренние часы в бою героически погибли генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев", - сказал Велиев.
Sputnik Азербайджан 05:43
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала роскошное кольцо и намекнула на помолвку

С мая 2019 года Кети Топурия встречается с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым, подарившим ей, предположительно, помолвочное кольцо.
Радио Комсомольская правда 05:11
Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
39
Общество

Госдума обяжет интернет-агрегаторов принимать карту «Мир»

Законопроект предлагает распространить обязанность принимать карту «Мир» на владельцев агрегаторов и на продавцов (исполнителей), осуществляющих продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом, говорится в пояснительной записке к документу.
Право.ру 05:34
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
21
Политика

Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций.
RT на русском 06:23
94
Футбол

Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»

После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Общество

Минкульт разрешил открыть кинотеатры после карантина

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о рекомендациях для кинотеатров.
Prooren.ru 01:12
70
Происшествия

Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре

Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 05:57
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
76
Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
418
Экономика

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
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Павел Лобков
Российский журналист
Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском «Пятом канале», ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».
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