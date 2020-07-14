Общество
ПолитРоссияСтажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
Молодой журналист обвинил ведущего канала "Дождь" Павла Лобкова в сексуальных домогательствах. Он пытался убедить стажера в смене сексуальной ориентации. Пользователь социальной сети заявил, что во время прохождения стажировки на канале "Дождь" к нему приставал Лобков.
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с чего всё началось
Все новые и новые обвинения в харрасменте выдвигаются в адрес журналистов-мужчин после скандала с шеф-редактором «МБХ-медиа» Сергеем Простаковым. Интернет-пользователь с никнеймом Саша Сырников заявил, что его домогался ведущий «Дождя» Павел Лобков.РЕН ТВ01:44
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Журналист обвинил Павла Лобкова в домогательствах: «Лез целоваться, трогал»
Московский Комсомолец04:52
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
Армия и оружие
Азербайджан заявил об обстреле села армянскими военными
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении села Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерии.
РИА Новости 01:55
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Общество
Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа
Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM 06:11
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Свердловский священник предложил передать ему президентские полномочия
FreeNews-Volga вчера в 00:49
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Политика
Адвокат Трампа: Демократы нелегально вывезли с Украины $5,3 млрд
По сведениям юриста, демократы нелегально вывезли с Украины порядка $5,3, передаёт ForPost.
ИА Новороссия 05:51
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Армия и оружие
Япония заявила об усилении военного сотрудничества России и Китая
Министерство обороны Японии заявило об усилении военного сотрудничества России и Китая, следует из ежегодного доклада министерства под названием "Белая книга".
Газета.Ru 01:46
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Общество
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец 03:49
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Армия и оружие
Замминистра обороны сообщил о гибели генерала Азербайджанской армии
"Сегодня в утренние часы в бою героически погибли генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев", - сказал Велиев.
Sputnik Азербайджан 05:43
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала роскошное кольцо и намекнула на помолвку
С мая 2019 года Кети Топурия встречается с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым, подарившим ей, предположительно, помолвочное кольцо.
Радио Комсомольская правда 05:11
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Общество
Госдума обяжет интернет-агрегаторов принимать карту «Мир»
Законопроект предлагает распространить обязанность принимать карту «Мир» на владельцев агрегаторов и на продавцов (исполнителей), осуществляющих продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом, говорится в пояснительной записке к документу.
Право.ру 05:34
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Политика
Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций.
RT на русском 06:23
Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Общество
Минкульт разрешил открыть кинотеатры после карантина
Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о рекомендациях для кинотеатров.
Prooren.ru 01:12
Происшествия
Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре
Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 05:57
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47