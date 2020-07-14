Все новые и новые обвинения в харрасменте выдвигаются в адрес журналистов-мужчин после скандала с шеф-редактором «МБХ-медиа» Сергеем Простаковым. Интернет-пользователь с никнеймом Саша Сырников заявил, что его домогался ведущий «Дождя» Павел Лобков.

с чего всё началось

Молодой журналист обвинил ведущего канала "Дождь" Павла Лобкова в сексуальных домогательствах. Он пытался убедить стажера в смене сексуальной ориентации. Пользователь социальной сети заявил, что во время прохождения стажировки на канале "Дождь" к нему приставал Лобков.

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