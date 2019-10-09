Новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этом посту уволенного ранее Марко Джампаоло.

Политика Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".

Происшествия В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.

Здоровье Министр здравоохранения приехал в Бийск для обсуждения проблем медицины Участники обсуждают проблемы доступности и качества медицины, систему работы существующих медучреждений города и вопросы недостатка кадров.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Общество Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.

Космос «Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники На орбиту Земли успешно выведены европейский и американский спутники Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1.

Происшествия Суд вынес приговор убийцам барнаульца Михаила Седова 10 октября Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает корреспондент altapress.ru из зала суда.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.

Авто В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.

Политика В Госдуме обвинили правительство в игнорировании по вопросам армии В Комитете Государственной думы по обороне заявили, что правительство игнорирует рекомендации относительно поддержки потребностей армии.

Армия и оружие Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.

Общество Первая в мире клонированная корова умерла в Японии В японском заповеднике умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире, передает ТАСС.

Здоровье В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.

Футбол Черданцев дал прогноз на матч сборных России и Шотландии Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что сборная России обыграет команду Шотландии в матче квалификации Евро-2020.

Происшествия В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.

Футбол Германия — Аргентина 2:2 Сборная Германии сыграла вничью с командой Аргентины в товарищеском матче — 2:2. В составе бундестим отличились Серж Гнабри и Кай Хаверц.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Футбол Головин дисквалифицирован на один матч Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Кино Съемки сериала о Началовой вызвали скандал Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Транспорт Россия защищается от европейских лоукостеров В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).

Общество Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы.

Политика Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.