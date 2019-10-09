Футбол
Спорт-ЭкспрессСтефано Пиоли возглавил «Милан»
Новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этом посту уволенного ранее Марко Джампаоло.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".
РИА Новости вчера в 11:07
Происшествия
В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек
Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Здоровье
Министр здравоохранения приехал в Бийск для обсуждения проблем медицины
Участники обсуждают проблемы доступности и качества медицины, систему работы существующих медучреждений города и вопросы недостатка кадров.
Бийский рабочий вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники
На орбиту Земли успешно выведены европейский и американский спутники Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1.
Телеканал 360° вчера в 23:23
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам барнаульца Михаила Седова
10 октября Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает корреспондент altapress.ru из зала суда.
Алтапресс 00:16
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone
Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.
Letnews.ru вчера в 15:43
Политика
В Госдуме обвинили правительство в игнорировании по вопросам армии
В Комитете Государственной думы по обороне заявили, что правительство игнорирует рекомендации относительно поддержки потребностей армии.
Газета.Ru 01:20
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Общество
Первая в мире клонированная корова умерла в Японии
В японском заповеднике умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:58
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Футбол
Черданцев дал прогноз на матч сборных России и Шотландии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что сборная России обыграет команду Шотландии в матче квалификации Евро-2020.
ProstoProSport 01:40
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК вчера в 11:14
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Футбол
Германия — Аргентина 2:2
Сборная Германии сыграла вничью с командой Аргентины в товарищеском матче — 2:2. В составе бундестим отличились Серж Гнабри и Кай Хаверц.
Спорт-Экспресс вчера в 16:37
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Авто
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
Motor вчера в 06:45
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер 08 октября в 07:31
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 08 октября в 01:59
Транспорт
Россия защищается от европейских лоукостеров
В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).
Ведомости вчера в 19:09
Общество
Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Происшествия
В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова
Саратов 24 02:21
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20