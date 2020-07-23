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Игромания.руСтекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров
Как утверждают в компании, это самое крепкое закалённое стекло на рынке. Оно устойчиво к различным механическим воздействиям, в том числе выдерживает падение с высоты до двух метров. Для сравнения, у Gorilla Glass 6 этот показатель равен 1,6 метра, а у Gorilla Glass 5 — 1,2 метра.
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Смартфоны перестанут биться? Представлено закаленное стекло Gorilla Glass Victus
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