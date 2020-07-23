Гаджеты

Игромания.руИгромания.руСтекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров

Как утверждают в компании, это самое крепкое закалённое стекло на рынке. Оно устойчиво к различным механическим воздействиям, в том числе выдерживает падение с высоты до двух метров. Для сравнения, у Gorilla Glass 6 этот показатель равен 1,6 метра, а у Gorilla Glass 5 — 1,2 метра.
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Представлено самое прочное защитное стекло для смартфонов

Ferraвчера в 11:50

Corning подготовила к выпуску самое прочное стекло

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Новое стекло поможет смартфонам Apple и Samsung пережить падение с 2 метров

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Corning презентовала самое прочное защитное стекло для смартфонов

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Стекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров

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Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus способно пережить падение с двух метров

3DNewsвчера в 11:21

Смартфоны перестанут биться? Представлено закаленное стекло Gorilla Glass Victus

iXBT.comвчера в 11:17
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Политика

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

РИА Новости вчера в 21:36
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Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое

При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:28
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 22 июля в 04:00
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Здоровье

Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии

Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com 21 июля в 11:40
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Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
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Происшествия

В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
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Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22 июля в 22:30
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Футбол

Москалев назначен главным арбитром на финал Кубка России

РФС назвал имена арбитров, которые будут обслуживать финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Советский спорт 02:06
Общество

В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля

С 31 июля будут разрешены массовые культурные мероприятия развлекательной и образовательной направленности.
Городовой вчера в 15:01
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Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия вчера в 16:40
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Общество

Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса

Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Evo-rus.com вчера в 08:52
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Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
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Армия и оружие

Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу

Генсек ООН призывает стороны конфликта на Украине полностью соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой в среду, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
РИА Новости вчера в 21:19
Общество

В соборе Святой Софии впервые за 86 лет пройдет пятничный намаз

24 июля впервые за 86 лет в соборе Святой Софии в Стамбуле пройдет пятничный намаз.
Вести.Ru 01:57
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Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Live24 вчера в 14:59
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Финансы

Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд

Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
АБН 22 июля в 06:25
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео

Коммерсантъ 00:52
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Футбол

Жоржинью, Эмерсон и Милик — приоритетные цели «Ювентуса»

Спорт-Экспресс 01:28
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
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Авто

Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса

ToDay News Ufa вчера в 11:52
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Происшествия

В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 179

Девять пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, количество смертельных случаев составило 179, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:50
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Экономика

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
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Здоровье

Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:05
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Здоровье

За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо вчера в 02:58
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Политика

Путин и Трамп обсудили взаимодействие РФ и США в борьбе с пандемией

Борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одним из вопросов, которые обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, 23 июля сообщается на странице пресс-службы Белого дома в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 13:36
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
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Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 01:42
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Общество

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия вчера в 08:29
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