Как утверждают в компании, это самое крепкое закалённое стекло на рынке. Оно устойчиво к различным механическим воздействиям, в том числе выдерживает падение с высоты до двух метров. Для сравнения, у Gorilla Glass 6 этот показатель равен 1,6 метра, а у Gorilla Glass 5 — 1,2 метра.

Стекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров

Энергетика Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. 69

Общество Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы.

Армия и оружие США поднимут вопрос о противоспутниковом оружии на переговорах с РФ Вопрос о противоспутниковом оружии станет основным на повестке предстоящих переговоров США и России по стратегической безопасности, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

Футбол Пять футболистов покинули ФК «Рубин» Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.

Технологии Эксперт развеял мифы о зарядке гаджетов Популярный миф развеял руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в интервью агентству "Прайм".

Здоровье Осенью на Сахалине рассчитывают начать вакцинацию от ковида Заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук сказал, что на этот вопрос сейчас точно никто не ответит, но поделился своим видением ситуации.

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 26

Происшествия Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области. 1

Политика Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом. 42

Наука Артефакты 33-тысячелетней давности обнаружены в Центральной Мексике Археологи нашли артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике, что говорит о заселение американского континента на 15 тысяч лет раньше, чем считалось ранее. 26

Происшествия По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года. 22

Политика Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. 65

Общество За побег Карлоса Гона из Японии $500 тысяч заплатил его сын — Reuters Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.