Общество

BFM.ruBFM.ruСын писателя Солженицына возглавил СУЭК

Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. Прежний гендиректор и совладелец Владимир Рашевский останется в совете директоров и продолжит отвечать за стратегию.
Читать в источнике
Комментировать215

Подробнее о событии

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

РИА Новости09:26

Сын Солженицына возглавит крупнейшую угольную компанию России

Forbes08:19

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБК06:40

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Московский Комсомолец07:16

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Интерфакс07:16

СУЭК поручили энергетику

Коммерсантъ08:05

Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

ТАСС06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,3K
Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 12:44
186
Космос

Рогозин оценил идею Маска о термоядерных взрывах на Марсе

Ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.
RT на русском 06:15
7
Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
373
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
3
Политика

Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем в вопросах организации слежки за гражданами.
Известия 12:54
Общество

В Кировской области возобновят работу фитнес-центры и салоны красоты

Парикмахерские и салоны красоты в Кировской области смогут возобновить работу по предварительной записи с 21 мая, фитнес-центры откроются для индивидуальных занятий, сообщил глава региона Игорь Васильев.
РИА Новости 12:23
1
Происшествия

Глава СКР раскрыл планы об уголовных делах против семерых судей

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин раскрыл планы о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей в отставке и одного действующего судьи.
Lenta.ru 05:18
853
Авто

Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ

Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.
Дни24 16 мая в 09:00
Здоровье

В Пензенской области доначислили выплаты медработникам

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей.
PenzaNews 09:20
36
Общество

Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
284
Кино

Вышел трейлер «Пяти корешей» Спайка Ли

News.ru 10:17
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
111
Игры

Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков

Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
Игромания.ру вчера в 02:56
6
Музыка

«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
58
Здоровье

В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса

В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
43
Общество

В Москве приостанавливают работы по благоустройству

Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей.
Интерфакс 02:28
288
Технологии

В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов

Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
36
Общество

Анна Попова: Рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

С 12 мая в нашей стране объявлен поэтапный выход из режима ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 08:00
3,4K
Общество

СМИ сообщили о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

ТК Звезда 11:53
11
Общество

До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
242
Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для россиян

Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
353
Здоровье

В Архангельской области covid подтвержден у 792 человек

За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлены 72 новых случая COVID -19.
Двина Сегодня 11:00
3
Энергетика

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 12:19
Экономика

В Самарской области малоимущим семьям «обнулили» плату за ЖКХ

В Самарской области малоимущим семьям компенсируют расходы за ЖКХ в апреле.
63.ru вчера в 11:15
71
Происшествия

На Кубани проверят действия полицейского, едва не задушившего мужчину

Блокнот Краснодар 10:51
8
Общество

Россиян ждет аномально холодная погода

В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
1,2K
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
1,1K
Кино

Создатели «Смешариков» впервые за 10 лет выпустили четыре новые серии

В ноябре 2019 года группа компаний «Рики» и «Яндекс» договорились о совместном выпуске нового сезона в формате 2D, а также об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса».
Snob.ru 11:45
21
Общество

Forbes назвал самые недооцененные российские города

На первое место в рейтинге автор материала Джаред Ранахан поставил Екатеринбург. Он назвал город "третьей столицей" России.
RuNews24.ru вчера в 23:04
214
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Солженицын
Русский писатель
Русский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Основные сочинения - «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сибирская угольная энергетическая компания
Российская компания
Крупнейшая угольная компания и системообразующее предприятие в России. Компания основана в 2001 году, штаб-квартира в Москве с региональными подразделениями в регионах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное