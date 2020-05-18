Общество

Российская газетаРоссийская газетаСтепан Солженицын возглавит крупнейшую российскую угольную компанию

Руководство Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) перейдет к Степану Солженицыну, занимающему должность гендиректора дочерней "Сибирской генерирующей компании". При этом он продолжит занимать этот пост, отмечается в пресс-релизе СУЭК, опубликованном в понедельник.
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