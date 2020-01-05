Шоу-бизнес
Lenta.ruСтепаненко отказалась работать на Петросяна
Евгений Петросян приглашал Елену Степаненко участвовать в «Петросян-шоу». Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала актриса Оксана Невежина, работающая с юмористом.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:59, Ашберн
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Армия и оружие
В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке
Косачев отметил, что американское военное присутствие в стране было предметом двусторонней договоренности и носило строго определенные рамки, которые были нарушены.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Политика
Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Экономика
Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году
Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Политика
Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Футбол
Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци
Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Политика
Пушков потребовал от США отдать Техас
Российский сенатор Алексей Пушков потребовал от США отдать Техас, заявив в своём «Твиттер»-аккаунте, что этот штат в действительности не принадлежит США, а был «аннексирован» Соединёнными Штатами Америки.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Армия и оружие
Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Энергетика
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
Последний раз баррель Brent стоил дороже $70 в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.
Общество
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
Хоккей
Кучеров в матче с «Каролиной» набрал 45-е очко в сезоне
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Армия и оружие
РФ знает, как превратить новые истребители США в старые самолеты – The National Interest
Авто
Названы способы зимой ускорить прогрев машины
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Общество
В Амстердаме ввели новый налог для туристов
Путешественники, выбравшие жильё с помощью сервиса аренды квартир Airbnb, заплатят 10% за каждую ночь в городе.
Происшествия
Житель Башкирии скончался после полученных травм в батутном центре
Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства гибели жителя башкирского Стерлитамака, который был госпитализирован в городскую больницу после получения травм в батутном центре, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Политика
Стали известны ключевые темы послания президента парламенту
Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.