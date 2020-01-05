Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСтепаненко отказалась работать на Петросяна

Евгений Петросян приглашал Елену Степаненко участвовать в «Петросян-шоу». Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала актриса Оксана Невежина, работающая с юмористом.
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Елена Степаненко отказалась работать в шоу Евгения Петросяна

Bimru.ru06:07

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru08:54

Гордость важнее денег: Степаненко отказалась работать у Петросяна

Телепрограмма07:01

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян продолжает приглашать ее в свое шоу

Вокруг ТВ06:16

Елена Степаненко отказывается работать в новом шоу Евгения Петросяна

Актуальные Новости09:29

Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась

Комсомольская правда04:00

Мастерство фотошопа: как выглядели бы дети звезд, которые расстались

StarHit.ru00:00
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Хоккей

Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию

ТАСС Спорт 19:00
Кино

Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 21:00
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
Армия и оружие

В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке

Косачев отметил, что американское военное присутствие в стране было предметом двусторонней договоренности и носило строго определенные рамки, которые были нарушены.
РИА Новости 17:31
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости 02:05
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru 03:19
Политика

Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
REGNUM 12:29
Экономика

Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году

Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
RT на русском 03 января в 23:00
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Avia.pro вчера в 17:26
Армия и оружие

В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США

РБК 14:57
Политика

Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Газета.Ru 13:45
Футбол

Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци

Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Спорт-Экспресс 14:45
Политика

Пушков потребовал от США отдать Техас

Российский сенатор Алексей Пушков потребовал от США отдать Техас, заявив в своём «Твиттер»-аккаунте, что этот штат в действительности не принадлежит США, а был «аннексирован» Соединёнными Штатами Америки.
Avia.pro 02:22
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Армия и оружие

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
РИА Новости 21:30
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Игры

The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном

Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Cyber.sports.ru 06:14
Происшествия

Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

RT на русском 21:59
Энергетика

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Последний раз баррель Brent стоил дороже $70 в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.
РБК 20:46
Общество

Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить

Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
Lenta.ru 16:03
Хоккей

Кучеров в матче с «Каролиной» набрал 45-е очко в сезоне

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Sport24.ru 18:38
Армия и оружие

РФ знает, как превратить новые истребители США в старые самолеты – The National Interest

ПолитРоссия вчера в 06:42
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

Уфимские Заметки 03 января в 08:20
Происшествия

Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний

БК55 вчера в 06:08
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости вчера в 08:27
Общество

В Амстердаме ввели новый налог для туристов

Путешественники, выбравшие жильё с помощью сервиса аренды квартир Airbnb, заплатят 10% за каждую ночь в городе.
Говорит Москва вчера в 00:55
Происшествия

Житель Башкирии скончался после полученных травм в батутном центре

Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства гибели жителя башкирского Стерлитамака, который был госпитализирован в городскую больницу после получения травм в батутном центре, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону.
РИА Новости вчера в 08:27
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Политика

Стали известны ключевые темы послания президента парламенту

Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Вести.Ru вчера в 12:40
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС 07:11
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Елена Степаненко
Актриса
Советская и российская артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. Бывшая жена юмориста, телеведущего, Народного артиста РСФСР Евгения Вагановича Петросяна.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
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