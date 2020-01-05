Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСтепаненко отказалась работать на Петросяна

Евгений Петросян приглашал Елену Степаненко участвовать в «Петросян-шоу». Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала актриса Оксана Невежина, работающая с юмористом.
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Елена Степаненко отказалась работать в шоу Евгения Петросяна

Bimru.ruвчера в 06:07

Степаненко отказалась работать у Петросяна

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Гордость важнее денег: Степаненко отказалась работать у Петросяна

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После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян продолжает приглашать ее в свое шоу

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Елена Степаненко отказывается работать в новом шоу Евгения Петросяна

Актуальные Новостивчера в 09:29

Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась

Комсомольская правдавчера в 04:00

Мастерство фотошопа: как выглядели бы дети звезд, которые расстались

StarHit.ruвчера в 00:00
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Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Хоккей

Канадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой России

Газета.Ru вчера в 14:57
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
RT на русском вчера в 19:50
Хоккей

Омский «Авангард» сыграет с «Барысом»

12 Канал Омск вчера в 23:55
Экономика

Власти Хабаровского края не видят необходимости в мосте в Китай

Власти Хабаровского края считают, что экономической целесообразности в строительстве моста через реку Уссури в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" на данном этапе нет, так как возможности пункта пропуска задействованы всего на 30%, заявил РИА Новости глава региона Сергей Фургал.
РИА Новости вчера в 23:51
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости вчера в 09:49
Происшествия

В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже

В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
Вести.Ru вчера в 09:40
Экономика

«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги

Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Московский Комсомолец вчера в 01:00
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru 04 января в 08:39
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 17:52
Политика

Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса

RT на русском вчера в 22:19
Армия и оружие

В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 12:23
Культура

Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Вечерняя Москва вчера в 11:03
Армия и оружие

В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники

Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
ГЛАС.RU 03 января в 05:01
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости вчера в 02:46
Кино

Телесериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»

НТВ вчера в 23:40
Хоккей

«Вашингтон» отмечает десятилетие капитанства Овечкина

ГЛАС.RU вчера в 19:24
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль 03 января в 07:02
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 07:21
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском вчера в 06:16
Политика

Преемник Сулеймани намерен изгнать США из региона

Исмаил Каани, ставший новым командующим элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил, что единственной компенсацией в связи с утратой станет изгнание США из региона, сообщило Reuters.
Экономика сегодня 00:20
Теннис

Медведев принес России победу над командой США на ATP Cup

Российский теннисист встретился с американцем Джоном Иснером в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup.
Газета.Ru вчера в 10:28
Армия и оружие

Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Взгляд.ру 04 января в 15:49
Происшествия

Во Владивостоке спасатели подняли десятки провалившихся под лед машин

Спасатели вытащили большую часть из 30 автомобилей, провалившихся в воскресенье под лед в акватории острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 20:52
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Армия и оружие

Взрыв у посольства США раздался в Багдаде

Политика Сегодня 04 января в 12:13
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия вчера в 07:46
Гаджеты

IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei

Согласно информации, распространяющейся в Сети, смартфон iPhone SE2 получит боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
UfaTime.ru вчера в 05:38
Футбол

Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
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Елена Степаненко
Актриса
Советская и российская артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. Бывшая жена юмориста, телеведущего, Народного артиста РСФСР Евгения Вагановича Петросяна.
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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