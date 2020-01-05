Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСтепаненко отказалась работать на Петросяна

Евгений Петросян приглашал Елену Степаненко участвовать в «Петросян-шоу». Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала актриса Оксана Невежина, работающая с юмористом.
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Елена Степаненко отказывается работать в новом шоу Евгения Петросяна

Актуальные Новостивчера в 09:29

Мастерство фотошопа: как выглядели бы дети звезд, которые расстались

StarHit.ruвчера в 00:00

Гордость важнее денег: Степаненко отказалась работать у Петросяна

Телепрограммавчера в 07:01

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян продолжает приглашать ее в свое шоу

Вокруг ТВвчера в 06:16

Елена Степаненко отказалась работать в шоу Евгения Петросяна

Bimru.ruвчера в 06:07

Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась

Комсомольская правдавчера в 04:00

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ruвчера в 08:54
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Происшествия

Украинский военный погиб после подрыва на мине ВСУ в Донбассе

Известия вчера в 07:31
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Коммерсантъ вчера в 13:30
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Хоккей

Названы соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021

Напомним, что победителем МЧМ-2020 стала сборная Канады, которая в финале обыграла российскую команду со счетом 4:3. Финальный матч состоялся в воскресенье, 5 января, в чешском городе Острава.
NewInform 01:37
Футбол

МЮ может обменять Поля Погба на Лаутаро Мартинеса из «Интера»

По сведениям Mirror, Погба стремится вернуться в Италию, а не переезжать в Испанию, в то время как МЮ готов расстаться с французским полузащитником.
Bobsoccer вчера в 00:59
Шоу-бизнес

Ростовская модель Playboy Мария Лиман на Новый год попала в ДТП

Известная модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман попала в серьезную аварию на Бали и получила многочисленные травмы.
Ugpressa.ru вчера в 05:47
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Политика

Конфликт США и Ирана скажется на интересах Китая

Издание подчеркивает, что конфликт скажется на импорте нефтепродуктов с Ближнего востока и строительных проектах страны.
ГЛАС.RU 00:53
Кино

Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
StarHit.ru вчера в 10:00
Происшествия

В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже

В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
Российская газета 00:51
Армия и оружие

В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране

У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Rambler News Service вчера в 05:38
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $70

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи.
Коммерсантъ 01:11
Авто

Раскрыты перспективы появления Opel Corsa в России

Обновленная компактная модель Opel Corsa вышла в продажу на европейском рынке в 2019 году.
Faktom вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Ксения Бородина столкнулась с панической атакой на отдыхе за рубежом

Январские праздники Ксения Бородина решила провести вдали от дома. Телеведущая вместе с семьей отправилась за границу.
StarHit.ru вчера в 22:00
Футбол

Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича

Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Спорт-Экспресс вчера в 01:41
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices 03 января в 16:39
Автоспорт

Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»

Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
АиФ Казань вчера в 13:22
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Газета.Ru 01:19
Гаджеты

Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Astera вчера в 11:48
Космос

Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю

Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.
РЕН ТВ 02 января в 23:31
Хоккей

Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ

Pravda.Ru вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru 04 января в 11:54
Политика

Отказ США выводить войска из Ирака сочли презрением к союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается выводить войска из Ирака.
РЕН ТВ вчера в 22:08
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

Российская газета 04 января в 20:43
Энергетика

Режим «паника»: цены на бензин в новом году снова вырастут

Не заглохнет В декабре минувшего года Александр Новак опубликовал статью в журнале "Энергетическая политика" о ценах на топливо в новом году.
РИА Новости 00:24
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Елена Степаненко
Актриса
Советская и российская артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. Бывшая жена юмориста, телеведущего, Народного артиста РСФСР Евгения Вагановича Петросяна.
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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