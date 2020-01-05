Шоу-бизнес
Lenta.ruСтепаненко отказалась работать на Петросяна
Евгений Петросян приглашал Елену Степаненко участвовать в «Петросян-шоу». Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала актриса Оксана Невежина, работающая с юмористом.
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После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян продолжает приглашать ее в свое шоу
Вокруг ТВвчера в 06:16
Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась
Комсомольская правдавчера в 04:00
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Происшествия
Украинский военный погиб после подрыва на мине ВСУ в Донбассе
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Хоккей
Названы соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021
Напомним, что победителем МЧМ-2020 стала сборная Канады, которая в финале обыграла российскую команду со счетом 4:3. Финальный матч состоялся в воскресенье, 5 января, в чешском городе Острава.
Футбол
МЮ может обменять Поля Погба на Лаутаро Мартинеса из «Интера»
По сведениям Mirror, Погба стремится вернуться в Италию, а не переезжать в Испанию, в то время как МЮ готов расстаться с французским полузащитником.
Шоу-бизнес
Ростовская модель Playboy Мария Лиман на Новый год попала в ДТП
Известная модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман попала в серьезную аварию на Бали и получила многочисленные травмы.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Политика
Конфликт США и Ирана скажется на интересах Китая
Издание подчеркивает, что конфликт скажется на импорте нефтепродуктов с Ближнего востока и строительных проектах страны.
Кино
Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже
В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
Армия и оружие
В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране
У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $70
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи.
Авто
Раскрыты перспективы появления Opel Corsa в России
Обновленная компактная модель Opel Corsa вышла в продажу на европейском рынке в 2019 году.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина столкнулась с панической атакой на отдыхе за рубежом
Январские праздники Ксения Бородина решила провести вдали от дома. Телеведущая вместе с семьей отправилась за границу.
Футбол
Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича
Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Автоспорт
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Космос
Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю
Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.
Хоккей
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Политика
Отказ США выводить войска из Ирака сочли презрением к союзникам
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается выводить войска из Ирака.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
Энергетика
Режим «паника»: цены на бензин в новом году снова вырастут
Не заглохнет В декабре минувшего года Александр Новак опубликовал статью в журнале "Энергетическая политика" о ценах на топливо в новом году.