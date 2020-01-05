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Космос Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.