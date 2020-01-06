Шоу-бизнес
News.ruСтепаненко отказалась работать у Петросяна
Экс-супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко отказалась работать во всех его проектах, хотя он и предлагал ей такую возможность. Об этом сообщила актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина. Правда, она отметила, что знает о ситуации со слов самого юмориста.
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После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян продолжает приглашать ее в свое шоу
Вокруг ТВвчера в 06:16
Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась
Комсомольская правдавчера в 04:00
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Политика
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Армия и оружие
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
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Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции
Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек
Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 января число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек.
Политика
В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани
Политика
Эрдоган согласился с необходимостью ответить на убийство Сулеймани
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что было бы неправильно оставлять без ответа убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.
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Как стало известно порталу NJCAR.RU, Kia Sonet будет доступен в четырех вариантах исполнения с двумя атмосферными моторами объемом 1,0 и 1,6 литра мощностью 83 и 123 л.с. соответственно, а также с наддувным 1, 0-литровым 120-сильным агрегатом и турбодизелем на 1,4 литра с отдачей 90 л.с.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
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Японские СМИ назвали новую версию побега экс-главы Nissan
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Сын Ксении Собчак освоил лыжи всего за три дня
Судя по всему, мальчику потребовалось всего лишь три дня тренировок, чтобы освоить этот вид спорта.
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