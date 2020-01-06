Шоу-бизнес

News.ruNews.ruСтепаненко отказалась работать у Петросяна

Экс-супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко отказалась работать во всех его проектах, хотя он и предлагал ей такую возможность. Об этом сообщила актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина. Правда, она отметила, что знает о ситуации со слов самого юмориста.
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Елена Степаненко отказывается работать в новом шоу Евгения Петросяна

Актуальные Новостивчера в 09:29

Мастерство фотошопа: как выглядели бы дети звезд, которые расстались

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Гордость важнее денег: Степаненко отказалась работать у Петросяна

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После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян продолжает приглашать ее в свое шоу

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Елена Степаненко отказалась работать в шоу Евгения Петросяна

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Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась

Комсомольская правдавчера в 04:00

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ruвчера в 08:54
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Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани.
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
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Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными

Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.
Letnews.ru 04 января в 02:23
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Известия вчера в 19:16
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД.
РБК 03:52
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В США раздали «Золотые глобусы»

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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Рэп-баттл в петербургском метро закончился дракой со стрельбой

РЕН ТВ 03:38
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму

Известия вчера в 15:15
Происшествия

Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Курганской области

На трассе в Курганской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали.
Газета.Ru 04:59
Политика

В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта

Вашингтон в ответ выразил свое разочарование, а американский президент Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока тот не заплатит за американскую авиабазу.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 02:27
Футбол

«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии

Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
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Аксенов назвал число посетивших Крым туристов

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На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
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Рубль показал снижение к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:51
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Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera вчера в 17:35
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Гаджеты

Появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

Дни24 04:08
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.
РБК 04:20
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 января число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек.
Инфорос 03 января в 05:14
Политика

В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани

Российская газета 02:16
Политика

Эрдоган согласился с необходимостью ответить на убийство Сулеймани

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что было бы неправильно оставлять без ответа убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 14:42
Футбол

Рейньер прокомментировал возможный переход в «Реал»

17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер поделился мнением о вероятном трансфере в "Реал": Давайте посмотрим и подождем.
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В Kia рассекретили новый кроссовер Kia Sonet

Как стало известно порталу NJCAR.RU, Kia Sonet будет доступен в четырех вариантах исполнения с двумя атмосферными моторами объемом 1,0 и 1,6 литра мощностью 83 и 123 л.с. соответственно, а также с наддувным 1, 0-литровым 120-сильным агрегатом и турбодизелем на 1,4 литра с отдачей 90 л.с.
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Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
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Японские СМИ назвали новую версию побега экс-главы Nissan

Новые Известия 04 января в 06:10
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Сын Ксении Собчак освоил лыжи всего за три дня

Судя по всему, мальчику потребовалось всего лишь три дня тренировок, чтобы освоить этот вид спорта.
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Елена Степаненко
Актриса
Советская и российская артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. Бывшая жена юмориста, телеведущего, Народного артиста РСФСР Евгения Вагановича Петросяна.
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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