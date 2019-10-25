Общество

Российская газетаРоссийская газетаСтепные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана

Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms. Не так давно центр подключился к двум проектам Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, один из которых направлен на сохранение сокола-балобана, а второй - степного орла.
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с чего всё началось
Главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин сообщил РИА Новости
, что решена проблема с тремя орлами, но ещё пять птиц также находятся в удаленных регионах и связь с ними обходится крайне дорого.
Весьма04:57

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Life.ruвчера в 23:40

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РЕН ТВвчера в 12:24

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НГСвчера в 05:17
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