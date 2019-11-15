Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСтерлинг и Саутгейт осудили болельщиков, освиставших Джо Гомеса

Англия — Черногория
7 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
11′
Харри Кейн
18′
Харри Кейн
24′
Маркус Рэшфорд
30′
32′
Марко Вешович
Харри Кейн
37′
46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
56′
65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
70′
74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
84′
Джо не сделал ничего плохого, и ни один игрок сборной Англии не должен быть так освистан, когда он носит эту футболку. Все игроки особенно разочарованы этим, — цитирует Саутгейта BBC. Стерлинг был исключен из состава сборной Англии на матч с Черногорией после ссоры с защитником Джо Гомесом.
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