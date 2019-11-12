Футбол
Газета.RuСтерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Wembley Arena
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
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Футболист сборной Англии Стерлинг не сыграет с черногорцами из-за конфликта с Гомесом
ТАСС Спортвчера в 19:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
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