Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг отстранен от матча с Черногорией. По информации источника, соответствующее решение было принято в воспитательных целях после того, как Стерлинг поссорился с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом на одной из тренировок.

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Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом

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