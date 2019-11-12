Футбол

MetaratingsMetaratingsСтерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 10 ноября
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг отстранен от матча с Черногорией. По информации источника, соответствующее решение было принято в воспитательных целях после того, как Стерлинг поссорился с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом на одной из тренировок.
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