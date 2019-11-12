Футбол

REGNUMREGNUMСтерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 10 ноября
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
Причиной стал его конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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