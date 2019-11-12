Футбол
REGNUMСтерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Чемпионат Англии, 10 ноября
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
|6′
Мохамед Салах
|13′
Садьо Мане
|51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|61′
|65′
Родри Эрнандес
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
|87′
|95′
Габриэл Жезус
|48%
|Владение мячом
|52%
|77%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|13
|9
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
12
Гомес
15
Окслейд-Чемберлен
10
Мане
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Причиной стал его конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:42, Вашингтон
Общество
Медведев провел совещание в поезде
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
РИА Новости 07:45
Космос
NASA представило первый электрический самолет
NASA показало первый электрический самолет, над которым работало с 2015 года, сообщает Reuters.
РЕН ТВ 09 ноября в 06:53
Политика
При строительстве космодрома «Восточный» Путин указал на воровство
В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин заявил о хищениях при строительстве космодрома «Восточный».
Моя Москва.онлайн вчера в 05:03
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Шоу-бизнес
Асмус получила угрозы расправы после съемок в постельной сцене
Сценарист и писатель Александр Цыпкин сообщил, что актриса Кристина Асмус, которую обвинили в безнравственности из-за съемок в постельной сцене фильма "Текст", находится в опасности.
ТВ Центр вчера в 06:55
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Политика
На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
РИА Новости 04:22
Авто
Kia рассекретила внешность модели Optima нового поколения
Корейская компания Kia распространила информацию о новом седане K5, который в России продается под названием Optima.
Известия 06:38
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания вчера в 00:41
Происшествия
В Сети появилась группа в поддержку историка Соколова и петиция
Александр Холодов / youtube В соцсети появилась группа в поддержку историка Олега Соколова, которую создал житель города Ельца, правозащитник и юрист Геннадий Макаров.
РЕН ТВ 04:34
Футбол
Медведев распорядился передать «Ростов Арену» в собственность региона
«Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
REGNUM 07:09
Армия и оружие
ЕС создаст собственную систему ПВО и ПРО с космическими компонентами
Евросоюз утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения воздушных угроз.
News.ru 07:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной
Как сообщают СМИ, Шепелев уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
StarHit.ru 03:00
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
РИА Новости 07:56
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК 04:08
Политика
ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках
Федеральная служба исполнения наказаний направила в Госдуму предложение о принятии правки в законодательстве о беспилотниках, дающую ей полномочия, аналогичные остальным силовым структурами страны, заявил зампред парламентского комитета Александр Хинштейн.
Экономика сегодня 08:08
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
В МЧС сообщили, что площадь горения - 200 квадратных метров, сгорели все 13 автомобилей, что находились на стоянке.
Российская газета 05:53
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Общество
Польский премьер обвинил Netflix в переписывании истории
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал документальный сериал компании Netflix «Дьявол по соседству», где была показана карта с нацистскими концлагерями в современных границах страны.
Дилетант 07:20
Авто
АвтоВАЗ озвучил стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Происшествия
Мать и отец доцента-расчленителя: мы ждали от него великих дел
Людмила Соколова говорит, что они с отцом всегда "ждали от него великих дел", а он "сделал ужасное".
Вести.Ru 06:07
Хоккей
Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика
Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Стороны говорят только о соглашении по транзиту газа между «Газпромом» и создаваемым на Украине оператором газотранспортной системы (ГТС).
Lenta.ru 05:29
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Известия вчера в 21:55
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС 05:45