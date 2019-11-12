Футбол

REGNUMREGNUMСтерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Англия — Черногория
14 ноября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Wembley Arena
Причиной стал его конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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