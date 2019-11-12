Футбол
REGNUMСтерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Wembley Arena
Причиной стал его конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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Стерлинг вернулся в сборную Англии после стычки с защитником «Ливерпуля»
Советский спортвчера в 17:59
«Так ты у нас теперь крутой парень?» СМИ узнали детали конфликта между Стерлингом и Гомесом
Sportbox.RUвчера в 07:40
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:36, Вашингтон
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