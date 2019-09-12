Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСтерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.
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