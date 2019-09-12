Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.

Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Происшествия Следователи назвали пролитый кофе причиной экстренной посадки самолета Самолет A330 авиакомпании Condor, выполнявший рейс из немецкого Франкфурта в Канкун, совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.

Волейбол Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.

Транспорт ОАО РЖД запускает кольцевой поезд ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.

Общество Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Киберспорт В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.

Кино В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.

Экономика Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.

Экономика Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика Премьер Японии принял отставку правительства в полном составе Как отмечается, премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов кабинет министров.

Здоровье В медучреждениях Екатеринбурга выявили избыток врачей Врачи решили уйти из-за низких зарплат и непомерных нагрузок. Заменить коллег на время пришлось екатеринбургским специалистам.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.

Экономика Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.

Политика Освобожденный украинец объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским Украинец Павел Гриб, освобожденный в России в рамках обмена заключенными между странами, объяснил отсутствие рукопожатия с президентом Владимиром Зеленским.

Происшествия Мальчика, пытавшегося спасти деда из пожара, наградили посмертно Глава СКР Александр Бастрыкин посмертно наградил 6-летнего мальчика, пытавшегося спасти из огня своего дедушку в Карелии.

Политика Путин высказался о слюнтяе во главе государства Слюнтяй не может быть президентом России, сказал глава государства Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Ботлихе.