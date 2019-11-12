Футбол

Газета.RuГазета.RuСтерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки

Англия — Черногория
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Wembley Arena
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Стали известны подробности драки Гомеса и Стерлинга

Metaratings01:41

«Ты у нас теперь крутой?» Стерлинг и Гомес потолкались на «Энфилде» и продолжили разборку в сборной

Sport24.ruвчера в 12:10

Саутгейт прокомментировал конфликт Гомеса и Стерлинга

Спорт-Экспрессвчера в 10:44

«Так ты у нас теперь крутой парень?» СМИ узнали детали конфликта между Стерлингом и Гомесом

Матч ТВвчера в 07:40

«Так ты у нас теперь крутой парень?» СМИ узнали детали конфликта между Стерлингом и Гомесом

Sportbox.RUвчера в 07:40

Стерлинг наехал на Гомеса в сборной и был отстранен. Игроки сцепились еще в матче «Ливерпуль» – «Сити»

Sports.ruвчера в 08:05

Саутгейт: Стерлинг принёс извинения после стычки с Гомесом

Чемпионатвчера в 10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество

Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции

RT на русском 05:31
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес

Садальский вспомнил о пытках доцента Соколова

Актер прокомментировал новость в соцсети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Станислава Садальского появился пост, посвященный истории доцента-убийцы Олега Соколова из Санкт-Петербурга.
WomanHit.ru 03:13
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Движок 05:22
Авто

Chery назвал дату начала продаж большого кроссовера Jetour X95

Chery назвала дату старта продаж нового большого кроссовера Jetour X95. 28 ноября первые серийные экземпляры будут переданы покупателям.
Новые автомобили 00:42
Общество

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Общество

Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»

Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Политика

Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
RT на русском 05:59
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал интернет-мемом

Planet Today 05:19
Экономика

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика

Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Происшествия

Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест

РИА Новости 04:03
Происшествия

Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству

РИА Новости 05:16
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Здоровье

В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян

В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Комсомольская правда 04:21
Политика

Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства.
РБК 02:32
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Экономика

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Общество

Экоактивистка Грета Тунберг пересечёт Атлантику на катамаране

Вести ФМ 04:47
Авто

Российский Subaru Forester обновился и подорожал

Subaru Forester для российского рынка слегка обновился к новому модельному году: для кроссовера предлагают диски нового дизайна, а палитра цветов пополнилась темно-серым оттенком Magnetite Gray Metallic.
Motor 05:14
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
Российская газета 04:37
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное