Футбол
Газета.RuСтерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Wembley Arena
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
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Sportbox.RUвчера в 07:40
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