Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСтерлинг заступился за Джо Гомеса, освистанного болельщиками

Англия — Черногория
7 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
11′
Харри Кейн
18′
Харри Кейн
24′
Маркус Рэшфорд
30′
32′
Марко Вешович
Харри Кейн
37′
46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
56′
65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
70′
74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
84′
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг заступился за Джо Гомеса, которого освистали болельщики в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0). Ранее у футболистов произошел конфликт на тренировке, из-за чего Стерлинг был временно выведен из состава.
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