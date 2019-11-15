Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг заступился за Джо Гомеса, которого освистали болельщики в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0). Ранее у футболистов произошел конфликт на тренировке, из-за чего Стерлинг был временно выведен из состава.

Политика Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Энергетика Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» «PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.

Политика Россия и Литва обменялись шпионами Моисеенко и Филипченко были помилованы ранее в пятницу, 15 ноября, указом президента Литвы Гитанаса Науседы.

Транспорт В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.

Политика Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.

Футбол Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.

Футбол Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением» Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.

Общество Серебренников заявил, что не занимался бухгалтерией в «Седьмой студии» Режиссер Кирилл Серебренников снова заявил в суде, что не имел отношения к финансовой стороне работы проекта "Платформа", где, как считает следствие, было похищено более 130 миллионов рублей.