Лига чемпионов
MetaratingsСтерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Аталантой" (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
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У «Сити» закончились киперы в матче с «Аталантой». Поэтому в концовке тащил Уокер!
Sports.ruвчера в 18:18
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