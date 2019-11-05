Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsСтерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Аталантой" (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
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