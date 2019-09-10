Политика

КоммерсантъКоммерсантъСтихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков). Сегодня, 10 сентября, на акции начались столкновения с полицией.
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с чего всё началось

Депутат Хурала предлагает участникам акции протеста ночевать в центре Улан-Удэ

Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов требует диалога с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и Игорем Шутенковым. Участники стихийной акции хотят отправить делегацию на переговоры с Алексеем Цыденовым с целью быстрого разрешения митинга на площади Советов.
Номер одинвчера в 12:21

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Митинг в Улан-Удэ продолжался всю ночь. На протестующих напали с дубинками

Дождь03:57

В Улан-Удэ произошли столкновения с ОМОНом

Snob.ru05:13

В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов

Номер один04:43

«Единорос» Михаил Гергенов призвал не удерживать под арестом коммуниста Баира Цыренова

Московский Комсомолец Улан-Удэ07:18

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ05:51

Задержанного на площади депутата Баира Цыренова увезли в больницу

Байкал-Daily08:41

В Улан-Удэ задержали депутата-коммуниста и сторонника Сани-шамана. Видео

Информ Полис online03:53
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:51, Вашингтон
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Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru вчера в 19:37
Единоборства

Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре

Спорт-Экспресс 03:59
Политика

Аналитик рассказал о «колоссальном провале» ЦРУ в России

Аналитик по вопросам разведки и безопасности CNN, экс-агент ЦРУ Роберт Бэр заявил, что «эвакуация шпиона» Олега Смоленкова является «колоссальным провалом» для США, так как Вашингтон теперь «ослеп» в Москве.
Взгляд.ру 08:55
Политика

Трамп назвал переговоры с талибами «мертвыми»

ФАН вчера в 21:59
Политика

Путин назначил нового прокурора Москвы

Газета.Ru 09:23
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Общество

Основатель Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании

РБК 03:44
Политика

ГД приняла постановление о комиссии по вопросу вмешательства в дела РФ

Комиссия занимается «изучением и анализом фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», подготовкой законодательных мер по противодействию такому вмешательству, а также инициатив по информированию парламентов других стран и международных организаций о вмешательстве в дела РФ, говорится в тексте постановления.
Дума ТВ 07:35
Игры

Фанат подсчитал, что мир Cyberpunk 2077 в полтора раза больше, чем в GTA V

Многие фанаты не могут дождаться релиза Cyberpunk 2077, потому развлекают себя анализом доступных материалов по игре.
Gmbox.ru 08:50
Авто

Mercedes-Benz представит новый ESF во Франкфурте

Mercedes-Benz представит свою новую концепцию ESF 2019 во Франкфурте-на-Майне как новейшую в длинной линейке экспериментальных автомобилей в рамках продолжающегося проекта в области развития передовых технологий безопасности.
SpeedMe вчера в 14:00
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 03:30
Музыка

Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Москве и Петербурге

Шоу с оркестром "Симфоническое таинство - Мир Ханса Циммера" под художественным руководством автора музыки к фильмам "Пираты Карибского моря" и "Интерстеллар" впервые покажут в России.
ТАСС 09:43
Политика

Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан.
Газета.Ru 06:13
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Общество

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Космос

Ученые ищут первые звезды во Вселенной

Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия вчера в 18:02
Происшествия

В Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Авто

Hyundai добавила спортивности новому хэтчбеку i10

Компания Hyundai показала спортивную версию хэтчбека i10 нового поколения -- N Line.
Motor 09:30
Театры

К «обнаженке» на сцене театра оказался не готов челябинский зритель

В родном Ярославле спектакль показали два раза, члены труппы признаются, такого резонанса, как в Челябинске, там не было.
Первый областной 08:06
Экономика

В США рассказали, зачем России золото

Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже

Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
ТАСС 08:11
Армия и оружие

В Польше разработали роботизированную платформу с ПЗРК

Польская армия в будущем может получить на вооружение автономный зенитный комплекс, созданный на базе шестиколесной платформы-робота Ibis.
Военное обозрение 09:24
Армия и оружие

Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям

HotGeo вчера в 12:15
Армия и оружие

Госиспытания противолодочного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году

ТАСС 08:59
Политика

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Коммерсантъ 07:38
Технологии

В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

Planet Today 06:36
Наука

Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь

Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
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