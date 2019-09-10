Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов требует диалога с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и Игорем Шутенковым. Участники стихийной акции хотят отправить делегацию на переговоры с Алексеем Цыденовым с целью быстрого разрешения митинга на площади Советов.

с чего всё началось

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков). Сегодня, 10 сентября, на акции начались столкновения с полицией.

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

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