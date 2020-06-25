Коронавирус

Цензуры.НетЦензуры.НетБольше миллиона «мёртвых душ» получили выплаты по коронавирусу в США

В докладе ведомства сообщается, что эта ситуация произошла из-за спешки. Данные людей, которые должны получить стимулирующие выплаты на фоне распространения коронавируса, не сопоставили с базой регистрации умерших. В результате материальную помощь начислили примерно миллиону «мёртвых душ».
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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

РБК01:41

В США более 1 млн «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

Газета.Ruвчера в 17:04

Стимулирующие выплаты. В США покойникам выплатили 1,4 млрд долларов

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Российская газетавчера в 15:50

В США миллионы «мертвых душ» получили выплаты за COVID-19

Профильвчера в 17:02

Администрация Трампа попалась на выплатах мертвым

Аргументы неделивчера в 11:42
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Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
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После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
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Архивное фото Пугачевой в купальнике попало в Сеть

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В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

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Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе

Немецкая компания Lada Deutschland, которая является дистрибьютором «АвтоВАЗа» в Евросоюзе, попросила возобновить продажи российских машин в ЕС.
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Московский суд заочно арестовал Муждабаева

В Москве Басманный суд заочно арестовал журналиста Айдера Муждабаева.
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Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
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Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
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Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области.
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Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

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