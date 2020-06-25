Коронавирус
Цензуры.НетБольше миллиона «мёртвых душ» получили выплаты по коронавирусу в США
В докладе ведомства сообщается, что эта ситуация произошла из-за спешки. Данные людей, которые должны получить стимулирующие выплаты на фоне распространения коронавируса, не сопоставили с базой регистрации умерших. В результате материальную помощь начислили примерно миллиону «мёртвых душ».
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