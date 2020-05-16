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Новгородские ведомостиНовгородские ведомостиСтимулирующие выплаты водителям скорой помощи могут освободить от НДФЛ

Подготовленный Андреем Кутеповым законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.
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Водителям автомобилей скорой помощи тоже полагаются стимулирующие выплаты

Невские Новостивчера в 11:17

Водителям скорой помощи добавят выплаты за работу с больными COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 10:01

Стимулирующие выплаты будут полагаться водителям скорой помощи

РЕН ТВвчера в 09:40

Водители скорой помощи на аутсорсинге получат допвыплаты за работу с инфицированными

Будущее России. Национальные проектывчера в 09:53

В России водителям скорой помощи будут полагаться стимулирующие выплаты

РИА Новостивчера в 09:44

Водителям скорой помощи будут полагаться стимулирующие выплаты

15-й Регион (Северная Осетия)вчера в 09:58

Стимулирующие выплаты водителям скорой помощи могут освободить от НДФЛ

Новгородские ведомости15 мая в 09:50
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета вчера в 07:13
5,2K
Общество

В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 15 мая в 02:50
17
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Единоборства

Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights

Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
Газета.Ru вчера в 23:53
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Здоровье

За сутки 113 человек в Оренбуржье выздоровели от коронавируса

В Орске за сутки выявили 5 человек с диагнозом Covid-19.
Orsk.ru 15 мая в 07:25
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Политика

В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 19:30
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
819
Технологии

О новом способе мошенничества с онлайн-банками предупредили россиян

На фоне пандемии коронавируса мошенники, представляясь сотрудниками банка, предлагают россиянам скачать приложение для защиты смартфона от вирусных атак и удаленного дсотупа.
МедиаПоток 15 мая в 02:45
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Кино

Фильм «Новые мутанты» выйдет 28 августа

Студия Disney определилась с датой премьеры «Новых мутантов». Это будет 28 августа этого года.
Inc-news.ru 14 мая в 15:45
17
Экономика

Усманов поднялся в рейтинге самых богатых бизнесменов Британии

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на седьмую строчку в рейтинге самых богатых предпринимателей в Великобритании по версии издания The Sunday Times.
Московский Комсомолец вчера в 20:50
3
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
3,4K
Технологии

Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики

Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Происшествия

В центре Барнаула машина скорой несколько раз перевернулась после ДТП

«Машина скорой помощи перевернулась несколь раз, просто в хлам», – сказано в сообщении. Официальных данных на момент публикации нет.
Катунь 24 вчера в 22:00
1
Политика

США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
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Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру 15 мая в 11:08
6
Футбол

У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
17
Футбол

«Челси» готов продать пятерых игроков ради трансферов Чилвела и Санчо

Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru вчера в 05:13
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен у 595 человек

Общее число выздоровевших в Хакасии достигло 217. Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек.
REGNUM вчера в 02:10
65
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
491
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
900
Политика

Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой

Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР фактически наравне с Германией назывался виновным в начале Второй мировой войны.
Известия вчера в 18:24
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
3
Шоу-бизнес

Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк

Дни24 15 мая в 08:44
36
Кино

Скончался американский актер Фред Уиллард

Фред Уиллард стал известен мировому зрителю своими ролями в фильмах "Американский пирог", "Свадебный переполох", "Пятьдесят оттенков черного" и других.
Газета.Ru вчера в 23:09
Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК вчера в 17:39
Происшествия

В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

ТАСС вчера в 22:37
Армия и оружие

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда вчера в 16:57
Культура

Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

РИА Новости 15 мая в 22:58
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Как работают Яндекс.Новости?
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