Россия показала на ЧМ-2018, что является большой командой, но нам все равно нужен хороший результат в пятницу. Фанаты все меньше оказывают поддержку сборной, мы не играли на крупных турнирах. Возможно, победа над Россией поможет изменить это положение вещей.

Стив Кларк не считает игру с Россией ключевой в группе

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