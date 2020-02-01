Общество

ТАССТАСССтивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
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Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

ТАСС02:31

Стивен Кинг написал об уходе из Facebook

Говорит Москва00:44

Стивен Кинг удалил страницу в Facebook из-за «лжи в политической рекламе»

Газета.Ru01:23

Стивен Кинг покинул Facebook из-за лживой рекламы

Московский Комсомолец01:22

Стивен Кинг пожаловался на Facebook и удалился

Lenta.ru01:05

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

RT на русском02:09

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

РИА Новости00:34
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Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие

Реактивную систему залпового огня «Флейта» представили в Минске

Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.
Российская газета вчера в 07:25
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей угрожал их бабушке, которая забрала их на воспитание.
РБК 06:23
Общество

Падение метеора на Урале попало на видео

В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
РИА Новости 03:37
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
Общество

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Известия вчера в 09:50
Футбол

Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
РИА Новости 06:40
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Общество

Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке

Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
РИА Новости 06:47
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
НТВ 05:58
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:21
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Происшествия

Российские туристы застряли в Италии из-за коронавируса

Туристы, находящиеся в провинции Рим в ожидании отправления круизного лайнера Costa Smeralda, сообщили TourDom.ru о том, что их путешествие отложено на несколько часов.
ТурДом 30 января в 09:23
Футбол

«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке

«Спартак» на своём YouTube-канале показал первую тренировку с командой новичка Александра Соболева.
Чемпионат вчера в 09:36
Общество

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 07:39
Происшествия

СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь

REGNUM 29 января в 11:04
Происшествия

В сети появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

Последствия обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попали в объективы камер.
Live24 вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в стойке на голове

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото.
ИнфоСМИ вчера в 13:48
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:26
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Вести.Ru 04:46
Авто

Электрический Audi E-Tron требует заменить масло в машине

Недавно произошел случай, когда машина Audi E-Tron попросила ее владельца проверить наличие масла.
Anonsens 30 января в 00:06
Общество

В Петербурге задержали участников акции против изменения Конституции

Snob.ru 06:45
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru вчера в 12:38
Футбол

Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Российская газета 02:16
Музыка

Группа BTS презентовала новую песню Black Swan

Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
РИА Новости 29 января в 11:31
Авто

Составлен топ самых ликвидных в РФ автомобилей

Автоновости дня 29 января в 04:01
Армия и оружие

ЦАР запросила у России третью партию оружия

Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
РБК вчера в 09:44
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