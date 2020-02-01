Общество

ТАССТАСССтивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
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Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

ТАСС02:31

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

RT на русском02:09

Стивен Кинг написал об уходе из Facebook

Говорит Москва00:44

Стивен Кинг покинул Facebook из-за лживой рекламы

Московский Комсомолец01:22

Стивен Кинг пожаловался на Facebook и удалился

Lenta.ru01:05

Стивен Кинг удалил страницу в Facebook из-за «лжи в политической рекламе»

Газета.Ru01:23

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

РИА Новости00:34
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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Происшествия

Оперативники УФСБ задержали работника суда с миллионом рублей

Взгляд-инфо вчера в 06:48
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» стал спортивным директором «Динамо»

Газета.Ru 02:17
Общество

Бориса Минца объявили в международный розыск

Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца и объявить его в международный розыск.
Компания 30 января в 08:04
Политика

Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Газета.Ru 03:36
Происшествия

«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего

Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
РБК вчера в 10:01
Футбол

«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» за 20 миллионов фунтов

«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» Джаррода Боуэна. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 03:18
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке и бутылках

"Для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых – вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых – сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха", – рассказал глава рабочей группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.
Москва 24 вчера в 00:21
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном

За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
Собеседник вчера в 05:57
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Lenta.ru 03:06
Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
Происшествия

Полиция ответила на сообщения о драке на турнире ММА в Москве

Ранее РЕН ТВ и Telegram-канал Baza опубликовали видео со столичного турнира в центре на Открытом шоссе, где бойцы смешанного стиля (ММА) и зрители устроили массовую драку.
РБК вчера в 07:32
Политика

Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Известия вчера в 15:57
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК вчера в 11:09
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Культура

Анджей Сапковский рассказал, какую роль сыграл в создании сериала «Ведьмак»

Польский писатель рассказал, как работает и какую роль сыграл в создании "Ведьмака".
Газета Metro 29 января в 09:14
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус 30 января в 08:24
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:53
Транспорт

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" с 1 февраля выросла на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно.
ТАСС вчера в 16:09
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»

В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
Интермонитор.ру 29 января в 07:39
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета вчера в 01:55
Баскетбол

«Лейкерс» проиграли первый матч после смерти Коби Брайанта

Игра стала первой для «Лейкерс» после трагической гибели легендарного защитника Коби Брайанта.
Спорт-Экспресс 01:31
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
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