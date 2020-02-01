Общество

ТАССТАСССтивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
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Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

ТАСС02:31

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

RT на русском02:09

Стивен Кинг покинул Facebook из-за лживой рекламы

Московский Комсомолец01:22

Стивен Кинг удалил страницу в Facebook из-за «лжи в политической рекламе»

Газета.Ru01:23

Стивен Кинг пожаловался на Facebook и удалился

Lenta.ru01:05

Стивен Кинг написал об уходе из Facebook

Говорит Москва00:44

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

РИА Новости00:34
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
Происшествия

Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
РБК 06:41
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»

Газета.Ru 30 января в 05:15
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Политика

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

В Кремле отказались комментировать новый КоАП

Напомним, проект нового КоАП в четверг был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Росбалт вчера в 06:17
Футбол

Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Российская газета 02:16
Футбол

«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
РИА Новости 08:06
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Происшествия

Ударивший журналиста Голунова полицейский признал свою вину

Lenta.ru 30 января в 11:48
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
REGNUM 07:25
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru 30 января в 11:47
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК 06:23
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Похолодание придет в центральные области Европейской России уже в середине следующей недели, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политическая Экспертиза 02:46
Футбол

«Лестер» и «Челси» назначили стартовые составы

LiveSport.ru 07:17
Происшествия

Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене

В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Интерфакс вчера в 06:55
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Космос

Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»

Lenta.ru 30 января в 04:07
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
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