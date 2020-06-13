с чего всё началось

Стивен Роуч, занимающий пост старшего научного сотрудника в Йельском университете, заявил, что в следующем 2021 году доллар может упасть на 35 процентов. По его мнению, подходит к концу эпоха привилегий американской валюты.

Стивен Роуч: доллар в 2021 году может упасть на 35 процентов

Политика Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 284

Происшествия Защита Ефремова: актеру не нужен нарколог для снятия ломки Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом из-за ДТП со смертельным исходом, не вызывал нарколога для снятия ломки (абстинентный синдром), заявила адвокат Елизавета Шаргородская. 1

Происшествия В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 196

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 234

Политика Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила о «следующих шагах», которые ее страна предпримет в отношении Южной Кореи.

Экономика Людям могут запретить владеть золотом. Спасут стейблкоины История знает примеры Управляющий лондонского хедж-фонда Odey European Inc. Криспин Одей считает, что центральные банки могут запретить частное владение золотом, если они потеряют контроль над инфляцией в условиях кризиса с коронавирусом.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 352

Происшествия В Китае на шоссе взорвался бензовоз На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. 31