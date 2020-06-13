Общество
Версия.ИнфоСтивен Роуч: доллар в 2021 году может упасть на 35 процентов
Стивен Роуч, занимающий пост старшего научного сотрудника в Йельском университете, заявил, что в следующем 2021 году доллар может упасть на 35 процентов. По его мнению, подходит к концу эпоха привилегий американской валюты.
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с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.Известиявчера в 21:55
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