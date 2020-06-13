с чего всё началось

Стивен Роуч, занимающий пост старшего научного сотрудника в Йельском университете, заявил, что в следующем 2021 году доллар может упасть на 35 процентов. По его мнению, подходит к концу эпоха привилегий американской валюты.

Стивен Роуч: доллар в 2021 году может упасть на 35 процентов

Происшествия В Париже митингуют против полицейского произвола В столице Франции проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола.

Авто Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры. 10

Футбол Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).

Происшествия В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. 1

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. 559

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 232

Интернет В WhatsApp появится новая функция В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате. 38

Политика Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.

Экономика Путин дал поручения по поддержке образования По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области. 37

Политика В Госдуме прокомментировали желание Зеленского поговорить о Крыме 12 июня Зеленский заявил, что хочет поставить на повестку обсуждение крымского вопроса, которое сейчас отошло на второй план. 20

Космос Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX. 211