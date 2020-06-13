Общество

Версия.ИнфоВерсия.ИнфоСтивен Роуч: доллар в 2021 году может упасть на 35 процентов

Стивен Роуч, занимающий пост старшего научного сотрудника в Йельском университете, заявил, что в следующем 2021 году доллар может упасть на 35 процентов. По его мнению, подходит к концу эпоха привилегий американской валюты.
Читать в источнике
Комментировать133
с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today
.
Известиявчера в 21:55

Подробнее о событии

«Баксоапокалипсис» уже скоро: ждать ли краха доллара в 2021 году

Комсомольская правда06:37

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55

Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11 июня в 11:56
49
Происшествия

В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
65
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
6,7K
Наука

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
70
Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
2,4K
Происшествия

В Париже митингуют против полицейского произвола

В столице Франции проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола.
Коммерсантъ 09:26
Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru вчера в 04:27
325
Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Kazanfirst.ru вчера в 17:05
10
Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
10
Футбол

Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).
Евро-футбол.ру 05:28
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
898
Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
1
Происшествия

Мужчину убило молнией в Новосибирской области

Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
13
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
559
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
232
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате.
Клопс вчера в 07:36
38
Происшествия

112: перед записью извинений Ефремов вызвал частного нарколога

Московский Комсомолец 10:18
Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
318
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
2,6K
Политика

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Экономика

Путин дал поручения по поддержке образования

По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ 11 июня в 13:16
37
Политика

В Госдуме прокомментировали желание Зеленского поговорить о Крыме

12 июня Зеленский заявил, что хочет поставить на повестку обсуждение крымского вопроса, которое сейчас отошло на второй план.
Профиль 09:54
20
Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
104
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
375
Фигурное катание

Александра Трусова исполнила ранее не покорявшийся ей четверной прыжок

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выучила новый прыжок — четверной риттбергер.
53 новости 09:07
4
Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
2,1K
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова

Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
364
Технологии

Обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
33
Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
211
Общество

Шаманов призвал Киркорова удалить видео про десантников

Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за его видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.
Взгляд.ру 10:30
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное