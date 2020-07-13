Богатейшие люди планеты обратились к правительствам государств. Миллиардеры требуют начать регулярно повышать налоги на богатство, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Это письмо приводит в замешательство.

В США миллиардеры потребовали повысить налог на богатство

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