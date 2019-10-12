Политика

РИА НовостиРИА НовостиСтивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, не знает, начисляют ли ему пенсию, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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Актер С.Сигал заявил, что не знает о начислении ему пенсии в России

Актер С.Сигал не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.
Агентство Москвавчера в 11:52

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Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

Рамблер04:11

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости02:03

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Москва 24вчера в 13:18

Стивен Сигал признался, что ничего не знает о своей российской пенсии

Телепрограммавчера в 13:53

Стивен Сигал отреагировал на вопрос о начислении ему пенсии в России

Газета.Ruвчера в 17:37

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Lenta.ruвчера в 12:58

Актер С.Сигал заявил, что не знает о начислении ему пенсии в России

Агентство Москвавчера в 11:52
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Два человека погибли при ДТП под Пензой

В Пензенской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ-5490» два человека погибли, еще двое получили травмы.
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По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ вчера в 09:19
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Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
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Только часть итогового документа, который может быть принят по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), согласована политическими советниками.
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.
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После убийства девятилетней девочки в Саратове местные власти примут дополнительные меры безопасности.
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Отец убийцы 9-летней девочки в Саратове заявил, что тот ему «никто»

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Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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Фанаты Blizzard используют игры компании против неё же

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Стивен Сигал
Американский актёр
Американский актёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, певец, гитарист, и мастер боевых искусств. Имеет гражданство США, России и Сербии.
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